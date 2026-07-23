कपड़े की फैक्ट्री में किया काम, मिलती थी 750 रुपये सैलरी, मां का कर्ज चुकाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री, ऐसे बना सुपरस्टार

आज सूर्या शिवकुमार का नाम साउथ सिनेमा के सुपरस्टार्स में गिना जाता है. वो एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपये की फीस लेते हैं. हालांकि बहुत कम ज्यादा लोग जानते हैं कि सूर्या की जिंदगी हमेशा से इतनी आसान नहीं थी. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने एक कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी की, जहां उन्हें महीने के सिर्फ 750 रुपये मिलते थे. उस समय फैक्ट्री में कई लोगों को यह भी नहीं पता था कि वह मशहूर अभिनेता शिवकुमार के बेटे हैं.