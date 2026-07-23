कपड़े की फैक्ट्री में किया काम, मिलती थी 750 रुपये सैलरी, मां का कर्ज चुकाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री, ऐसे बना सुपरस्टार
आज सूर्या शिवकुमार का नाम साउथ सिनेमा के सुपरस्टार्स में गिना जाता है. वो एक फिल्म के लिए करोड़ों रुपये की फीस लेते हैं. हालांकि बहुत कम ज्यादा लोग जानते हैं कि सूर्या की जिंदगी हमेशा से इतनी आसान नहीं थी. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने एक कपड़ा फैक्ट्री में नौकरी की, जहां उन्हें महीने के सिर्फ 750 रुपये मिलते थे. उस समय फैक्ट्री में कई लोगों को यह भी नहीं पता था कि वह मशहूर अभिनेता शिवकुमार के बेटे हैं.
स्टार किड होने के बावजूद छिपाई अपनी पहचान
23 जुलाई 1975 को चेन्नई में जन्मे सूर्या का असली नाम सरवणन शिवकुमार है. उनके पिता तमिल फिल्मों के जाने-माने अभिनेता शिवकुमार हैं. हालांकि, उन्होंने कभी अपने पिता की पहचान का फायदा नहीं उठाया. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक गारमेंट एक्सपोर्ट फैक्ट्री में नौकरी शुरू की. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी शुरुआती सैलरी 750 रुपये प्रति माह थी और उन्होंने अपने सहकर्मियों को यह तक नहीं बताया कि वह एक फिल्म स्टार के बेटे हैं.
मां का कर्ज चुकाने के लिए लिया बड़ा फैसला
सूर्या कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उस दौर में परिवार पर आर्थिक जिम्मेदारियां थीं. कहा जाता है कि मां के ऊपर चढ़े कर्ज को चुकाने और परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने आखिरकार फिल्मों में आने का फैसला किया. शुरुआत में वह अभिनेता नहीं बनना चाहते थे लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें कैमरे के सामने ला खड़ा किया.
पहली फिल्म से नहीं मिली सफलता
साल 1997 में सूर्या ने तमिल फिल्म 'नेरुक्कू नेर' से एक्टिंग करियर की शुरुआत की. उनकी शुरुआती कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकीं. सूर्या ने हार नहीं मानी और लगातार खुद पर काम करते रहे.
इस फिल्म ने बदली किस्मत
निर्देशक बाला की फिल्म 'नंदा 2001' ने सूर्या की किस्मत बदल दी. इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. एक के बाद एक हिट फिल्मों ने उन्हें तमिल सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया.
इन फिल्मों ने बनाया सुपरस्टार
सूर्या ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी हैं. उन्होंने साल 2001 में नंदा में काम किया. इसके अलावा 2003 में उन्होंने काखा-काखा में, 2003 में पीथामागन, 2005 में गजनी, सिंघम, जय भी जैसी तमाम फिल्मों में काम किया, जो सुपरहिट रहीं और सूर्या शिवकुमार सुपरस्टार बन गए.
पत्नी और दौलत
सूर्या अपनी पत्नी ज्योतिका के साथ अगाराम फाउंडेशन के जरिए जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए भी काम करते हैं. उनकी सामाजिक पहल की भी अक्सर तारीफ होती है. ज्योतिका एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं.