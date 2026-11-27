2011 वर्ल्ड कप में बने हीरो, IPL में भी रचा इतिहास, सुरेश रैना के 5 महारिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना आसान नहीं
Suresh Raina 5 Records: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर सुरेश रैना आज (27 नवंबर) अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं. सुरेश रैना भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और जबरदस्त फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं. सुरेश रैना ने साल 2011 वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत में अहम योगदान दिया था. इसके अलावा वह IPL इतिहास के भी दिग्गज खिलाड़ियों में गिना जाता है. IPL में सुरेश रैना का खास दबदबा रहा है, जिसके चलते उन्हें ‘मिस्टर IPL’ भी कहा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं सुरेश रैना के करियर के 5 ऐसे रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना आसान नहीं…
IPL में 5000 रन बनाने वाले पहले बैटर
सुरेश रैना IPL इतिहास में 5,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज हैं. उन्होंने अपने IPL करियर में 205 मैचों में 5,528 रन बनाए. सुरेश रैना को इस लीग के इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में गिना जाता है.
टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले इकलौते बैटर
सुरेश रैना टी20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले भारत के पहले और इकलौते बल्लेबाज हैं. उन्होंने साल 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच में रैना ने 60 गेंदों पर 101 रन की विस्फोटक पारी खेली थी. इतना ही नहीं, वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी हैं.
तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय
सुरेश रैना भारत के पहले ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल) में शतक लगाया है. सुरेश रैना से पहले कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं कर पाया था.
लगातार 7 IPL सीजन में 400+ रन
पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना के नाम IPL में एक ऐसा रिकॉर्ड दर्ज है, जो अभी तक कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया. रैना ने साल 2008 से लेकर 2014 तक लगातार 7 IPL सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं.
टेस्ट डेब्यू में शतक
सुरेश रैना टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाने वाले चुनिंदा भारतीय बल्लेबाजों में से एक हैं. उन्होंने साल 2010 में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हुए 120 रनों की पारी खेली थी.