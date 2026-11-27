Suresh Raina 5 Records: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर सुरेश रैना आज (27 नवंबर) अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं. सुरेश रैना भारत के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और जबरदस्त फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं. सुरेश रैना ने साल 2011 वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत में अहम योगदान दिया था. इसके अलावा वह IPL इतिहास के भी दिग्गज खिलाड़ियों में गिना जाता है. IPL में सुरेश रैना का खास दबदबा रहा है, जिसके चलते उन्हें ‘मिस्टर IPL’ भी कहा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं सुरेश रैना के करियर के 5 ऐसे रिकॉर्ड, जिसे तोड़ना आसान नहीं…