प्रेग्नेंसी के दौरान अपने पति के साथ बाहों में खोकर ये क्या करने लगीं सुरभि ज्योति, देखें Photos

Surbhi Jyoti Photos: टेलीविजन की मशहूर अदाकारा सुरभि ज्योति जल्द ही मां बनने वाली है. इस दौरान एक्ट्रेस अपने प्रेग्नेंसी जर्नी को लगातार अपने फैन्स के साथ शेयर कर रही है. इंस्टाग्राम में प्रेग्नेंसी से जुड़ी कई फोटो उनके अकाउंट में दिख जाएंगी.