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प्रेग्नेंसी के दौरान अपने पति के साथ बाहों में खोकर ये क्या करने लगीं सुरभि ज्योति, देखें Photos

Surbhi Jyoti Photos: टेलीविजन की मशहूर अदाकारा सुरभि ज्योति जल्द ही मां बनने वाली है. इस दौरान एक्ट्रेस अपने प्रेग्नेंसी जर्नी को लगातार अपने फैन्स के साथ शेयर कर रही है. इंस्टाग्राम में प्रेग्नेंसी से जुड़ी कई फोटो उनके अकाउंट में दिख जाएंगी.


By: Sohail Rahman | Published: May 17, 2026 12:27:27 PM IST

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जल्द मां बनेंगी सुरभि ज्योति - Photo Gallery
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जल्द मां बनेंगी सुरभि ज्योति

‘कुबूल है’ सीरियल से मशहूर हुईं एक्ट्रेस सुरभि ज्योति जल्द ही मां बनने वाली हैं.

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शेयर की तस्वीरें

सुरभि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रेग्रेंसी से जुड़ी तस्वीरें साझा करती रहती है.

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बेबी बंप फ्लॉन्ट करती आईं नजर

एक्ट्रेस कुछ तस्वीरों में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं.

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पति के साथ हुई रोमांटिक

उनके द्वारा शेयर की गई एक तस्वीर में वो अपने पति सुमित सूरी की बाहों में रोमांटिक होती हुई दिखीं. जिसमें दोनों की सिजलिंग केमिस्ट्री फैन्स का दिल जीत रही है.

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खाना कर रही एन्जॉय

एक फोटो में प्रेग्नेंट एक्ट्रेस अपना खाना एन्जॉय करती हुई दिखाई दीं.

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प्रेग्नेंसी जर्नी को कर रही एंजॉय

उनकी तस्वीरों से साफ झलक रहा है कि वो प्रेग्नेंसी जर्नी को एंजॉय कर रही हैं.

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चेहरे पर दिख रहा ग्लो

प्रेग्नेंट सुरभि की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. एक्ट्रेस के चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आया.

Tags:
surbhi jyoti
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