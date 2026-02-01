सूरजकुंड मेला 2026 जाने से पहले नोट करें 9 जरूरी बातें, वह भी तस्वीरों के जरिये

Surajkund Mela 2026 Date Time Ticket Price: अगर आप भी घूमने-फिरने, खाने-पाने और खरीदारी के शौकीन हैं, तो आपके लिए देश की राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सुरजकुंड मेला 2026 (Surajkund Mela 2026) की शुरुआत हो चुकी है. ढोल की थाप, गूंजता संगीत, खरीदारों की चहल-पहल के साथ विदेशियों की रौनक के साथ सूरजकुंड मेला फिर से लौट आया है. इस बार यहां पर 50 से अधिक देशों के शिल्पकार 15 फरवरी, 2026 तक सूरजकुंड मेले में जमा हैं. यहां पर आप भी आकर खाने-पीने और घूमने-फिरने के साथ अपने मनपसंद सामान की खरीदारी का लुत्फ उठा सकते हैं.