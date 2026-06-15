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‘बड़ी बहन’ से लेकर ‘प्यार की जीत’ तक, सुरैया की वो फिल्में, जो आज की पीढ़ी को जरूर देखनी चाहिए

Suraiya Movies: सुरैया ने अपने करियर में 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था. इसके अलावा उन्होंने 338 गाने गाए थे. एक्ट्रेस की फिल्मों में गहरा संदेश होता था. जा 15 जून को एक्ट्रेस की बर्थ एनिवर्सिरी है. इस मौके पर जानें सुरैया की 5 फिल्में, जो आज की पीढ़ियों को जरूर देखनी चाहिए. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: June 15, 2026 5:50:22 PM IST

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अनमोल घड़ी

साल 1946 में महबूब खान के निर्देशन में 'अनमोल घड़ी' फिल्म रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सुरेंद्र, नूर जहां और सुरैया ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म की कहानी बचपन के प्रेमी चंदर और लैला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लैला के परिवार के मुंबई चले जाने के बाद अलग हो जाते हैं. कई साल बाद, चंदर मुंबई पहुंचता है और पाता है कि लैला की सगाई उसके दोस्त प्रकाश से हो चुकी है.

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दिल्लगी

फिल्म 'दिल्लगी' की कहानी 1939 में विलियम वाइलर द्वारा लिखित 'वुथरिंग हाइट्स' फिल्म से प्रेरित है. इसमें सुरैया ने श्याम के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी. यह एक प्रेम-त्रासदी पर आधारित फिल्म थी. यह फिल्म बहुत हिट रही थी.

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बड़ी बहन

साल 1949 में फिल्म 'बड़ी बहन' रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सुरैया ने एक रक्षा करने वाली बड़ी बहन का किरदार निभाया था. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने अभिनेता रहमान के साथ काम किया था.

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प्यार की जीत

फिल्म 'प्यार की जीत' 1948 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी. इसमें रहमान के साथ सुरैया ने अभिनय किया था और संगीत हुस्नलाल भगतराम ने तैयार किया था. फिल्म के "तेरे नैनों ने चोरी किया" और "ओ दूर जानेवाले" जैसे गाने ने लोगों का दिल जीत लिया था.

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दर्द

'दर्द' को सुरैया की पहली बड़ी हिट फिल्म बताया गया और इस फिल्म ने उन्हें रातोंरात एक लोकप्रिय गायिका बना दिया. यह फिल्म एक मुस्लिम सामाजिक प्रेम कहानी थी जिसमें एक डॉक्टर से प्रेम करने वाली दो महिलाओं के बीच प्रेम त्रिकोण दिखाया गया था. संगीत निर्देशक नौशाद थे और गीतकार शकील बदायूनी थे, जो 1946 में ही बॉम्बे आए थे. यह फिल्म त्याग के विषय पर आधारित थी.

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