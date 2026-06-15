‘बड़ी बहन’ से लेकर ‘प्यार की जीत’ तक, सुरैया की वो फिल्में, जो आज की पीढ़ी को जरूर देखनी चाहिए

अनमोल घड़ी

साल 1946 में महबूब खान के निर्देशन में 'अनमोल घड़ी' फिल्म रिलीज हुई थी. इस फिल्म में सुरेंद्र, नूर जहां और सुरैया ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म की कहानी बचपन के प्रेमी चंदर और लैला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो लैला के परिवार के मुंबई चले जाने के बाद अलग हो जाते हैं. कई साल बाद, चंदर मुंबई पहुंचता है और पाता है कि लैला की सगाई उसके दोस्त प्रकाश से हो चुकी है.