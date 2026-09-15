Rajpal Yadav: कोर्ट में भी एक्टिंग कर रहे… राजपाल यादव पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी; 2 करोड़ देने का दिया आखिरी मौका

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 15 सितंबर 2026 को बड़ा फैसला सुनाया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. कोर्ट ने एक्टर के पुराने व्यवहार का हवाला देते हुए भरोसे पर सवाल उठाया और कहा कि आखिर उन पर विश्वास कैसे किया जाए.