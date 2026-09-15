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Rajpal Yadav: कोर्ट में भी एक्टिंग कर रहे… राजपाल यादव पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी; 2 करोड़ देने का दिया आखिरी मौका

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 15 सितंबर 2026 को बड़ा फैसला सुनाया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. कोर्ट ने एक्टर के पुराने व्यवहार का हवाला देते हुए भरोसे पर सवाल उठाया और कहा कि आखिर उन पर विश्वास कैसे किया जाए. 


By: Shristi S | Published: September 15, 2026 5:27:12 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को 2 करोड़ जमा करने का दिया आखिरी मौका - Photo Gallery
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सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को 2 करोड़ जमा करने का दिया आखिरी मौका

सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को दो हफ्ते के भीतर कम से कम 2 करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया है. उनके वकील ने तय समय में रकम जमा करने का भरोसा दिया है.

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राजपाल के पिछले व्यवहार को देखते हुए कैसे भरोसा करें?- सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव के पिछले व्यवहार पर सख्त टिप्पणी की. CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि उनके रवैये को देखते हुए उन पर भरोसा करना मुश्किल है.

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सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव पर क्या टिप्पणी की?

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी यहीं नहीं रुकी. बेंच ने कहा कि राजपाल यादव बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग में माहिर हैं और कोर्ट में भी वही कर रहे हैं. इस टिप्पणी ने मामले की गंभीरता बढ़ा दी.

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सु्प्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को कहा पासपोर्ट करना होगा सरेंडर

सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है. हालांकि, कोर्ट ने उन्हें मिली गिरफ्तारी से सुरक्षा को अगली सुनवाई तक जारी रखा है. अब केस की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी.

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क्या है राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला?

यह विवाद करीब 16 साल पुराना है. आरोप है कि अता पता लापता फिल्म बनाने के लिए राजपाल यादव, उनकी पत्नी और उनकी प्रोडक्शन कंपनी ने मुरली प्रोजेक्ट्स से करीब 5 करोड़ रुपये लिए थे. रकम लौटाने के लिए गए सात चेक कथित तौर पर बाउंस हो गए.

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ट्रायल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा राजपाल यादव का चेक बाउंस मामला

चेक बाउंस के बाद मामला अदालत पहुंचा. 2024 में सेशन कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी ठहराया और हाई कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी. अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 2 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश और सख्त टिप्पणी उनके लिए बड़ा झटका मानी जा रही है.

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Rajpal YadavSupreme Court
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