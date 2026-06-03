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Skin care tips: चेहरे और गर्दन पर कितनी सनस्क्रीन लगानी चाहिए? जानिए 2 फिंगर रूल और सही तरीका

How to apply sunscreen: गर्मियों के मौसम में सनस्क्रीन त्वचा की सुरक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा मानी जाती है. लेकिन केवल महंगी सनस्क्रीन खरीद लेना ही काफी नहीं है, उसे सही मात्रा और सही तरीके से लगाना भी उतना ही जरूरी है. कई लोग SPF 50 सनस्क्रीन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन गलत तरीके के कारण उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता. आइए जानते हैं सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका, 2 फिंगर रूल और इससे जुड़ी जरूरी बातें.


By: Ranjana Sharma | Published: June 3, 2026 1:58:50 PM IST

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गर्मियों में क्यों जरूरी है सनस्क्रीन?

गर्मी के मौसम में तेज धूप और यूवी किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं. सनस्क्रीन त्वचा को इन किरणों से बचाने के साथ-साथ टैनिंग और समय से पहले होने वाली स्किन डैमेज की समस्या को कम करने में मदद करती है.

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हर दिन ब्यूटी रूटीन का हिस्सा बनाएं

विशेषज्ञों का मानना है कि सनस्क्रीन सिर्फ धूप में निकलने के लिए नहीं, बल्कि रोजाना स्किनकेयर रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए. इससे त्वचा लंबे समय तक स्वस्थ और सुरक्षित रहती है.

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क्या है 2 फिंगर रूल?

सनस्क्रीन लगाने के लिए सबसे लोकप्रिय तरीका 2 फिंगर रूल माना जाता है. इसमें दो उंगलियों पर पर्याप्त मात्रा में सनस्क्रीन निकालकर चेहरे और गर्दन पर लगाया जाता है. इससे त्वचा के अधिकांश हिस्से को उचित कवरेज मिलती है.

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कम सनस्क्रीन लगाने का नुकसान

बहुत से लोग सनस्क्रीन कम मात्रा में लगाते हैं, जिससे SPF का पूरा फायदा नहीं मिल पाता. ऐसी स्थिति में त्वचा पर टैनिंग, जलन, खुजली और रैशेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

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सनस्क्रीन लगाने से पहले क्या करें?

सनस्क्रीन लगाने से पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करें. इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं और फिर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें. इससे त्वचा को बेहतर सुरक्षा मिलती है.

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किन हिस्सों पर लगाना न भूलें?

सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, बल्कि कानों, गर्दन और शरीर के उन हिस्सों पर भी सनस्क्रीन लगाएं जो धूप के संपर्क में आते हैं. अक्सर लोग इन हिस्सों को नजरअंदाज कर देते हैं.

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बाहर निकलने से पहले कितना समय?

सनस्क्रीन को बाहर निकलने से कम से कम 15 से 20 मिनट पहले लगाना चाहिए. इससे उत्पाद त्वचा में अच्छी तरह सेट हो जाता है और बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है.

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