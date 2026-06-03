Skin care tips: चेहरे और गर्दन पर कितनी सनस्क्रीन लगानी चाहिए? जानिए 2 फिंगर रूल और सही तरीका

How to apply sunscreen: गर्मियों के मौसम में सनस्क्रीन त्वचा की सुरक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा मानी जाती है. लेकिन केवल महंगी सनस्क्रीन खरीद लेना ही काफी नहीं है, उसे सही मात्रा और सही तरीके से लगाना भी उतना ही जरूरी है. कई लोग SPF 50 सनस्क्रीन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन गलत तरीके के कारण उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता. आइए जानते हैं सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका, 2 फिंगर रूल और इससे जुड़ी जरूरी बातें.