Bold Actress: पहली ही फिल्म में उतर फेंका शर्म का चौला, इन हसिनाओं ने बोल्ड अवतार से बंटोरी सुर्खियां; देखें लिस्ट…

Bold Actress: बॉलीवुड इंडस्ट्री में मुकाम हासिल करने के लिए स्टार्स हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं. वहीं कामयाबी हासिल करने के बाद भी अपने स्टारडम को कायम रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है. फिल्मों की कहानी के मुताबिक, बोल्ड सीन की मांग भी होती है. कई बार एक्ट्रेसेस इन बोल्ड सीन से खूब चर्चा हासिल कर लेती हैं. इस लिस्ट में कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी शुरुआती फिल्मों में भर भरकर बोल्ड सीन दिए.