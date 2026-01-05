  • Home>
  • Bold Actress: पहली ही फिल्म में उतर फेंका शर्म का चौला, इन हसिनाओं ने बोल्ड अवतार से बंटोरी सुर्खियां; देखें लिस्ट…

Bold Actress: पहली ही फिल्म में उतर फेंका शर्म का चौला, इन हसिनाओं ने बोल्ड अवतार से बंटोरी सुर्खियां; देखें लिस्ट…

Bold Actress: बॉलीवुड इंडस्ट्री में मुकाम हासिल करने के लिए स्टार्स हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं. वहीं कामयाबी हासिल करने के बाद भी अपने स्टारडम को कायम रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है. फिल्मों की कहानी के मुताबिक, बोल्ड सीन की मांग भी होती है. कई बार एक्ट्रेसेस इन बोल्ड सीन से खूब चर्चा हासिल कर लेती हैं. इस लिस्ट में कई एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी शुरुआती फिल्मों में भर भरकर बोल्ड सीन दिए. 


By: Preeti Rajput | Published: January 5, 2026 12:08:56 PM IST

1/8

उदिता गोस्वामी

एक्ट्रेस उदिता गोस्वामी ने फिल्म 'पाप' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से खूब चर्चा बटोर ली थी. इसके बाद उन्होंने इमरान हाशमी के साथ फिल्म 'जहर' और 'अकसर' में भी काम किया था. इन फिल्मों में उदिता ने भर भरकर बोल्ड सीन दिए.

2/8

मल्लिका शेरावत

मल्लिका का जिक्र हो और बोल्डनेस का नहीं, यह तो नाइंसाफी हो जाएगी. मल्लिका शेरावत ने साल 2022 में फिल्म 'जीना सिर्फ मेरे लिए' से बॉलीवुड में कदम रखा था. लेकिन इस फिल्म में वह साइड रोल में थी. साल 2003 में आई फिल्म 'ख्वाहिश' में उन्होंने खूब बोल्ड सीन दिए थे. इमरान हाशमी के साथ फिल्म 'मर्डर' में तो उन्होंने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी थी.

3/8

शमिता शेट्टी

शमिता शेट्टी ने पहली फिल्म में एक बोल्ड और ग्लैमरस गर्ल के किरदार से खूब सुर्खियां बंटोरी थीं. उन्होंने फिल्म मोहब्बतें से बॉलीवुड में कदम रखा था. वहीं उनका गाना शरारा शरारा खूब पॉपुलर हुआ था. हालांकि वह उतनी कामयाबी हासिल नहीं कर पाईं. फिलहाल शमिता शेट्टी अब एक इंटीरियर डिजानर के तौर पर काम कर रही हैं.

4/8

कोइना मित्रा

संजय दत्त की फिल्म 'मुसाफिर' का गाना 'साकी साकी' की एक्ट्रेस कोइना मित्रा ने अपने सिजलिंग अवतार से धमाल मचा दिया था. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में बॉल्ड सीन दिए थे.

5/8

शर्लिन चोपड़ा

शर्लिन चोपड़ा ने भी स्क्रीन पर जमकर बोल्ड सीन्स दिए हैं. फिल्मों में उन्होंने जबरदस्त बोल्ड सीन देकर खूब सुर्खियां बंटोरी थीं. वह अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ निजी जिंदगी को लेकर भी चर्चा में रहती थी.

6/8

सनी लियोनी

सनी का बॉलीवुड डेब्यू 2012 में जिस्म 2 से हुआ, जो एक इरॉटिक थ्रिलर थी. फिल्म में उनके बोल्ड सीन ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया.

7/8

राधिका आप्टे

राधिका ने शुरुआती करियर में कई शॉर्ट फिल्म्स और पड़ोसन जैसी फिल्मों में बोल्ड रोल किए, लेकिन उनकी बोल्ड इमेज मुख्य रूप से इंटीमेट सीन वाली भूमिकाओं से बनी.

8/8

विद्या बालन

विद्या ने 2005 में परिणीता से डेब्यू किया, लेकिन 2011 में द डर्टी पिक्चर (करियर के शुरुआती दौर में) से बोल्ड अवतार अपनाया, जहां उन्होंने सिल्क स्मिता की भूमिका में सेंसुअल सीन किए.

