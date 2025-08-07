Sunny Leone ने बताई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की “हर्ष रियलिटी”! कहां- किया जाता है “ऑब्जेक्टिफाई”, मां बनने पर बोली ऐसी बात

मां बनने से सनी लियोन में क्या चेंज आया?

"We Women Want Conclave " के दौरान सनी ने मां बनना मेरे लिए सबसे खूबसूरत एहसास है। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे बच्चे चाहिए, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरी ये विश पूरी हुई। बच्चों ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी है। मुझे काम करना भी पसंद है और मां होना भी। मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे देखें कि हम जो कुछ भी पाते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है – कुछ भी आसानी से नहीं मिलता।