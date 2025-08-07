Sunny Leone ने बताई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की “हर्ष रियलिटी”! कहां- किया जाता है “ऑब्जेक्टिफाई”, मां बनने पर बोली ऐसी बात
सनी लियोन, जो एक फेमस एक्ट्रेस, बिजनेसवुमन और तीन बच्चों की मां हैं, उन्होंने “We Women Want Conclave ” के दौरान अपनी जिंदगी की कहानी बताई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मां, वाइफ और वर्किंग वीमेन होने के साथ-साथ सारी मुश्किलें आसानी से संभाली। उनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है और उन्होंने सबको दिखाया कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। उनकी बातों ने सभी को मोटिवेट किया।
सनी लियोन ने बताया, एक महिला होने के नाते उन्होंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या सीखा ?
सनी लियोन ने कहा कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने का मतलब है कि लोग आपको अलग-अलग नजरों से देखेंगे। लेकिन उनके मुताबिक 'ऑब्जेक्टिफिकेशन' हमेशा नेगेटिव नहीं होता। ये इस इंडस्ट्री का हिस्सा है, और यह इस पर भी निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं।
मां बनने से सनी लियोन में क्या चेंज आया?
"We Women Want Conclave " के दौरान सनी ने मां बनना मेरे लिए सबसे खूबसूरत एहसास है। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे बच्चे चाहिए, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरी ये विश पूरी हुई। बच्चों ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी है। मुझे काम करना भी पसंद है और मां होना भी। मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे देखें कि हम जो कुछ भी पाते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है – कुछ भी आसानी से नहीं मिलता।
सनी लियोन कहती हैं कि एक वर्किंग मां होना आसान नहीं है
सनी लियोन कहती हैं कि पैरेंटिंग में पार्टनर का साथ बहुत जरुरी होता है। उनके और डेनियल के बीच सब कुछ नैचुरली सेट हो गया। उन्होंने जल्दी समझ लिया कि उन्हें मिलकर काम करना है, एक-दूसरे को परेशान नहीं करना। उनके बीच कभी बैठकर ये तय नहीं हुआ कि कौन क्या करेगा — सब कुछ आपस में समझदारी से बंट गया। सनी कहती हैं कि डेनियल बहुत सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव हैं, और उन्हें हमेशा वैसे ही रहने देते हैं जैसी वो हैं।
सनी लियोन की सरोगेसी जर्नी से लिया इम्पोर्टेन्ट सबक
हमने एक बच्चा गोद लेने के लिए प्रोसेस काफी लंबा और पेपरवर्क से भरा होता है, लेकिन जब दिल से महसूस होता है कि 'ये मेरी बेटी है', तो वो पल बहुत खास होता है। हमने अपनी बेटी को घर लाने के लिए पूरी कोशिश की। ये जर्नी आसान नहीं थी, बहुत भावनात्मक था… लेकिन मैं और मेरे पति, दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए।
सनी लियोन के लिए गेम चेंजर है फिल्मे या गाने
मेरे लिए कुछ गाने जैसे ‘बेबी डॉल’ और ‘लैला’ ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज लाया। लेकिन बिजनेस में बात सिर्फ एक फिल्म या एक काम की नहीं होती। हमेशा ये जरुरी होता है कि लगातार अच्छे काम मिलते रहें और सही सिलेक्शन करें ताकि काम का सिलसिला चलता रहे।
