Sunny Indian Destinations: सर्दियों से बचने के लिए भारत के टॉप गर्म जगह…!

Sunny Indian Destinations: सर्दियों में धूप और गर्म मौसम की तलाश है? भारत में कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहां सर्दी कम महसूस होती है. गोवा के बीच से लेकर अंडमान के समुद्र, केरल की बैकवॉटर और राजस्थान के रेगिस्तान तक, ये जगहें 23°C से 32°C के आरामदायक तापमान के साथ गर्म और खुशनुमा अनुभव देती हैं.