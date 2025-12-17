Sunny Indian Destinations: सर्दियों से बचने के लिए भारत के टॉप गर्म जगह…!
Sunny Indian Destinations: सर्दियों में धूप और गर्म मौसम की तलाश है? भारत में कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहां सर्दी कम महसूस होती है. गोवा के बीच से लेकर अंडमान के समुद्र, केरल की बैकवॉटर और राजस्थान के रेगिस्तान तक, ये जगहें 23°C से 32°C के आरामदायक तापमान के साथ गर्म और खुशनुमा अनुभव देती हैं.
गोवा
तापमान: 27°C – 32°C
गोवा का मौसम सर्दियों में भी हल्का और धूप भरा रहता है. दिन गर्म और शामें सुहावनी रहती हैं. बीच पर नहाना, मार्केट घूमना और समुद्र किनारे आराम करना आसान होता है.
केरल बैकवॉटर (अल्लेप्पी)
तापमान: 27°C – 30°C
हाउसबोट में नहरों के बीच सफर करते हुए नारियल के पेड़ और गांव की जिंदगी का आनंद लें. सर्दियों में मौसम बहुत आरामदायक रहता है और पानी की सतह धूप में चमकती है.
अंडमान द्वीपसमूह
तापमान: 23°C – 30°C
यहां समुद्र में तैरना, स्नॉर्कलिंग और बीच पर आराम करना सर्दियों में भी संभव है. साफ आकाश और शांत समुद्र इसे एक असली ट्रॉपिकल एक्सपीरिएंस बनाते हैं.
जैसलमेर, राजस्थान
तापमान: 24°C – 28°C
दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंडक. किले और रेगिस्तान पर सर्दियों की धूप में चलना बहुत सुखद होता है. रेगिस्तान का दृश्य और सुनहरी रेत हर फोटोग्राफर के लिए खास है.
रण ऑफ कच्छ, गुजरात
तापमान: 25°C – 28°C
सफेद नमक का मैदान धूप में चमकता है और तापमान आरामदायक रहता है. रण उत्सव में यहां की संस्कृति और नजारे देखने लायक होते हैं.
पुदुचेरी
तापमान: 23°C – 30°C
हल्की गर्मी और ठंडी समुद्री बयार. कैफे, समुद्र किनारे टहलना और फ्रेंच क्वार्टर की गलियां सर्दियों में भी आरामदेह लगती हैं.
लक्षद्वीप
तापमान: 26°C – 30°C
यहां सर्दियों में भी पानी गर्म रहता है. समुद्र में तैराकी और बीच एक्टिविटीज का मजा लिया जा सकता है. साफ आकाश और शांत वातावरण इसे आदर्श बनाते हैं.
कन्याकुमारी
तापमान: 25°C – 29°C
समुद्र से घिरा होने के कारण तापमान संतुलित रहता है. सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का अनुभव सर्दियों में भी खास रहता है.