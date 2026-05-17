36 साल पहले इस गाने ने मचाया था बवाल! कई लोग हुए गिरफ्तार, फिल्म ने जीते 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड

Bollywood Throwback: बॉलीवुड की कई ऐसी कहानियां और फिल्में हैं, जिनके किस्से आज भी सुने जाते हैं. आज हम आपको ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं. जिसके एक कारण के कारण देशभर में कई लोगों को जेल तक जाना पड़ा था. हैरान रह गए न आप भी कि ऐसी कौन सा गाना है, जिसके कारण गिरफ्तारियां होने लगी थी. ये फिल्म साल 1989 में रिलीज हुई थी. आइए जानते हैं उस फिल्म के गाने में…