  • Home>
  • Gallery»
  • 36 साल पहले इस गाने ने मचाया था बवाल! कई लोग हुए गिरफ्तार, फिल्म ने जीते 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड

36 साल पहले इस गाने ने मचाया था बवाल! कई लोग हुए गिरफ्तार, फिल्म ने जीते 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड

Bollywood Throwback: बॉलीवुड की कई ऐसी कहानियां और फिल्में हैं, जिनके किस्से आज भी सुने जाते हैं. आज हम आपको ऐसी ही एक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं. जिसके एक कारण के कारण देशभर में कई लोगों को जेल तक जाना पड़ा था. हैरान रह गए न आप भी कि ऐसी कौन सा गाना है, जिसके कारण गिरफ्तारियां होने लगी थी. ये फिल्म साल 1989 में रिलीज हुई थी. आइए जानते हैं उस फिल्म के गाने में…


By: Preeti Rajput | Published: May 17, 2026 12:27:54 PM IST

Follow us on
Google News
36 साल पहले इस गाने ने मचाया था बवाल! कई लोग हुए गिरफ्तार, फिल्म ने जीते 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड - Photo Gallery
1/6

कौन-सी है ये फिल्म?

हम बात कर रहे हैं साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म त्रिदेव की. इस फिल्म में कई बड़े स्टार्स लीड रोल में लिए गए थे. इस फिल्म को राजीव राय ने डायरेक्ट किया था. फिल्म में सनी देओल, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी, सोनम जैसे सुपरस्टार्स ने अहम किरदार निभाए थे.

You Might Be Interested In
36 साल पहले इस गाने ने मचाया था बवाल! कई लोग हुए गिरफ्तार, फिल्म ने जीते 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड - Photo Gallery
2/6

3 फिल्मफेयर अवॉर्ड

साल 1989 में ये फिल्म तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म साबित हुई थे. त्रिदेव ने 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड भी जीते थे. हालांकि, इसके एक गाने की वजह से देशभर में कई गिरफ्तारियां भी हुई थी.

36 साल पहले इस गाने ने मचाया था बवाल! कई लोग हुए गिरफ्तार, फिल्म ने जीते 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड - Photo Gallery
3/6

देशभर में कई लोग हुए थे गिरफ्तार

फिल्म के निर्देशक राजीव राय ने रेडियो नशा को दिए एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि फिल्म के गाने ओए ओए पर उस समय कोई बैन नहीं लगाया गया था.

You Might Be Interested In
36 साल पहले इस गाने ने मचाया था बवाल! कई लोग हुए गिरफ्तार, फिल्म ने जीते 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड - Photo Gallery
4/6

गाने को छेड़खानी के लिए किया गया था इस्तेमाल

इस गाने को पूरे भारत में युवक छेड़खानी के लिए इस्तेमाल करते थे. जिसकी वजह से कई लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा था. जो इस गाने का इस्तेमाल छेड़खानी के लिए करते थे.

36 साल पहले इस गाने ने मचाया था बवाल! कई लोग हुए गिरफ्तार, फिल्म ने जीते 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड - Photo Gallery
5/6

गाने से मचाई थी धूम

साल 1989 में त्रिदेव का गाना "ओए ओए" दरअसल, ग्लोरिया एस्टेफन के ग्लोबल हिट गाने 'रिदम इज गोना गेट यू' से इंस्पायर थे.

You Might Be Interested In
36 साल पहले इस गाने ने मचाया था बवाल! कई लोग हुए गिरफ्तार, फिल्म ने जीते 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड - Photo Gallery
6/6

किसने गाया था ये गाना?

इस गाने को कल्याणजी-आनंदजी की जोड़ी ने कंपोज किया था. वहीं गाने को आवाज कविता कृष्णमूर्ति और सुरेश वाडकर ने दी थी.

Tags:
oye oyetridev
36 साल पहले इस गाने ने मचाया था बवाल! कई लोग हुए गिरफ्तार, फिल्म ने जीते 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

36 साल पहले इस गाने ने मचाया था बवाल! कई लोग हुए गिरफ्तार, फिल्म ने जीते 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड - Photo Gallery
36 साल पहले इस गाने ने मचाया था बवाल! कई लोग हुए गिरफ्तार, फिल्म ने जीते 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड - Photo Gallery
36 साल पहले इस गाने ने मचाया था बवाल! कई लोग हुए गिरफ्तार, फिल्म ने जीते 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड - Photo Gallery
36 साल पहले इस गाने ने मचाया था बवाल! कई लोग हुए गिरफ्तार, फिल्म ने जीते 3 फिल्मफेयर अवॉर्ड - Photo Gallery