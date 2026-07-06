डिंपल कपाड़िया से लेकर अमृता सिंह तक, इन एक्ट्रेसेस के प्यार में पागल थे सनी देओल; देखें लिस्ट

सनी देओल और अमृता सिंह

अमृता सिंह और सनी देओल ने फिल्म 'बेताब' में साथ काम किया था. यह फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी. बताया जाता है कि इसी फिल्म के दौरान दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया था. हालांकि, अमृता और सनी देओल शादी करना चाहते थे, लेकिन अमृता की मां को यह शादी मंजूर नहीं थी. जब अमृता को सनी की शादी की खबर मिली, तो उन्होंने सनी से रिश्ता तोड़ लिया.