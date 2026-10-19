Sunny Deol Movies: ‘घायल’ से लेकर ‘गदर एक प्रेम कथा’ तक, सनी देओल की 5 फिल्में, जिन्होंने सिनेमाई पर्दे पर छोड़ी अमिट छाप
Sunny Deol Best Movies: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने अपने सिनेमाई करियर में कई फिल्में की हैं. कुछ फिल्में ऐसी हैं, जिन्होंने सनी देओल को एक जबरदस्त एक्टर बनाने में अहम भूमिका निभाई. जानें उनकी कुछ शानदार फिल्मों फिल्मों के बारे में.
अर्जुन
साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म 'अर्जुन' में सनी देओल ने एक बेरोजगार युवक का किरदार निभाया था, जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ लड़ता है. राहुल रवैल के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सनी के गुस्से और बगावती अंदाज को खूब पसंद किया गया. इसकी कहानी और दमदार अभिनय ने सनी देओल को एक्शन हीरो के रूप में पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
दामिनी
साल 1993 में आई फिल्म 'दामिनी' में सनी देओल ने वकील गोविंद का किरदार निभाया था, जो एक महिला को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ता है. उनकी दमदार दलीलों और शानदार डायलॉग डिलीवरी ने दर्शकों का दिल जीत लिया. इस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला.
घायल
फिल्म 'घायल' में सनी देओल ने अजय मेहरा का किरदार निभाया, जो अपने भाई के लापता होने के बाद इंसाफ की लड़ाई लड़ता है. उनकी दमदार एक्टिंग और एक्शन को खूब सराहना मिली. इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला.
गदर: एक प्रेम कथा
सनी देओल अभिनीत फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' अभिनेता की सबसे यादगारों फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह के रूप में दमदार भूमिका निभाई थी. भारत के बंटवारे के समय की इस फिल्म में एक लव स्टोरी के साथ एक्शन और इमोशनल टकराव भी है. अपने परिवार से मिलने के लिए लड़ रहे एक पक्के इरादे वाले आदमी के उनके किरदार ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में मदद की.
बॉर्डर
फिल्म 'बॉर्डर' में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का किरदार निभाया था. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित इस फिल्म में उनकी दमदार एक्टिंग और देशभक्ति के जज्बे को खूब पसंद किया गया। यह हिंदी सिनेमा की यादगार वॉर फिल्मों में से एक है.