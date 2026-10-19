Sunny Deol Movies: ‘घायल’ से लेकर ‘गदर एक प्रेम कथा’ तक, सनी देओल की 5 फिल्में, जिन्होंने सिनेमाई पर्दे पर छोड़ी अमिट छाप

गदर: एक प्रेम कथा

सनी देओल अभिनीत फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' अभिनेता की सबसे यादगारों फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. फिल्म में सनी देओल ने तारा सिंह के रूप में दमदार भूमिका निभाई थी. भारत के बंटवारे के समय की इस फिल्म में एक लव स्टोरी के साथ एक्शन और इमोशनल टकराव भी है. अपने परिवार से मिलने के लिए लड़ रहे एक पक्के इरादे वाले आदमी के उनके किरदार ने फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में मदद की.