सुनीता आहूजा – राखी ही नहीं, पर्दे पर गालियां देने में पीछे नहीं रहीं ये बॉलीवुड हसीनाएं, शब्द ऐसे कि बंद कर लेंगे कान

Actresses Who Used Abusive Words in Movies: इन दिनों अभिनेता गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर चर्चा में हैं. बीते दिनों एक्टर ने कहा था कि सुनीता जी आजकल बहुत मां-बहन की गालियां लेने लगी हैं. तो आज हम आपको बताएंगे उन एक्ट्रेसेस के बारे में, जिन्होंने फिल्मों में बहुत गालियां यानी अपशब्द कहे थे. देखें उन हसीनाओं की लिस्ट, जिनमें कुछ के नाम तो बेहद चौंकाने वाले हैं.