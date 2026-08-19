सुनीता आहूजा – राखी ही नहीं, पर्दे पर गालियां देने में पीछे नहीं रहीं ये बॉलीवुड हसीनाएं, शब्द ऐसे कि बंद कर लेंगे कान
Actresses Who Used Abusive Words in Movies: इन दिनों अभिनेता गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर चर्चा में हैं. बीते दिनों एक्टर ने कहा था कि सुनीता जी आजकल बहुत मां-बहन की गालियां लेने लगी हैं. तो आज हम आपको बताएंगे उन एक्ट्रेसेस के बारे में, जिन्होंने फिल्मों में बहुत गालियां यानी अपशब्द कहे थे. देखें उन हसीनाओं की लिस्ट, जिनमें कुछ के नाम तो बेहद चौंकाने वाले हैं.
राखी सावंत
सोशल मीडिया पर्सनैलिटी और एक्ट्रेस राखी सावंत अपने अलबेले अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उन्हें अक्सर अपशब्द कहते हुए देखा जाता है. वह अपनी बातों को हमेशा डबल मीनिंग के जरिए कहती हैं. हालांकि, उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की हैं.
राधिका आप्टे
बॉलीवुड की दुनिया में राधिका आप्टे उन अभिनेत्रियों में शुमार हैं, जो अपनी एक्टिंग और बोल्डनेस की वजह से जानी जाती हैं. अभिनेत्री का फिल्म ‘पार्च्ड’ में अलग अंदाज देखने को मिला था. इसमें उन्हें गालियां देते भी देखा गया था.
कंगना रनौत
अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत पर अक्सर अपने बयानों से विवादों में रहती हैं. उन्हें फिल्मों में गाली-गलौज करते हुए देखा गया है. मधुर भंडारकर की फिल्म ‘फैशन’ में कंगना रनौत ने एक ड्रग एडिक्ट मॉडल की भूमिका निभाई थी, जिसमें वो खूब गाली-गलौच करती नजर आई थीं.
करीना कपूर खान
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्में की हैं. एक्ट्रेस ने फिल्म ‘जब वी मेट’ में गीत का किरदार निभाया था. इस फिल्म के एक सीन एक्ट्रेस अपशब्द कहते हुए देखा गया था. इस सीन की खूब चर्चा हुई थी.
विद्या बालन
विद्या बालन भी बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं. अभिनेत्री ने फिल्म ‘द डर्टी पिक्चर’ और ‘कहानी’ में अपशब्द कहे थे. एक्ट्रेस की इस अदा ने लोगों को आकर्षित किया था.
राधिका मदान
फिल्म ‘कुत्ते’ में राधिका मदान का बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिला. फिल्म में उन्हें बेबाक अंदाज में गाली-गलौज करते हुए देखा गया, जिसे देखकर फैंस भी हैरान रह गए. पर्दे पर राधिका का यह बोल्ड और बिंदास अवतार दर्शकों के लिए काफी अलग था. उनके इस दमदार अंदाज को लोगों ने खूब पसंद किया और उनके अभिनय की भी जमकर तारीफ हुई.