कृष्णा भैया का क्या होगा? गोविंदा से तलाक की अफवाहों के बीच किसे अपनी संपत्ति देना चाहती हैं सुनीता आहूजा?

संपत्ति को लेकर सुनीता आहूजा ने कृष्णा अभिषेक के लिए क्या कहा?

उनकी बात का जवाब देते हुए, एक फोटोग्राफर ने मज़ाक में पूछा, तो कृष्णा भैया का क्या होगा? सुनीता ने जवाब दिया कि कृष्णा अभिषेक के पास पहले से ही सब कुछ है और वह और भी बड़ी सफलता हासिल करेंगे. उन्होंने कहा वह मेरा बेटा है. उसके पास बहुत कुछ है. अब, मुझे उससे लेने की जरूरत है. कृष्णा मुझसे कहीं ज़्यादा महान इंसान हैं. भगवान उन्हें और भी ऊंचाइयों पर ले जाएं. जब तक मैं जीवित हूं, वह हमेशा सफल रहेंगे.