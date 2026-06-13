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कृष्णा भैया का क्या होगा? गोविंदा से तलाक की अफवाहों के बीच किसे अपनी संपत्ति देना चाहती हैं सुनीता आहूजा?

Sunita Ahuja Property: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं. उनका एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है; जिसमें उन्होंने बताया कि वह अपनी सारी संपत्ति किसके नाम करना चाहती हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें पूरी खबर.


By: Shristi S | Published: June 13, 2026 8:09:20 PM IST

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किसे देना चाहती हैं सुनीता आहूजा अपनी संपत्ति? - Photo Gallery
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किसे देना चाहती हैं सुनीता आहूजा अपनी संपत्ति?

सुनीता आहूजा को मुंबई एयरपोर्ट पर अपने पालतू चिहुआहुआ कुत्ते के साथ देखा गया. बातचीत के दौरान, उन्हें फोटोग्राफर्स के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत करते देखा गया. उन्होंने अपने कुत्ते को प्यार से पकड़ा और बाद में उसे कार की अगली सीट पर आराम से बिठाया. मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी सारी संपत्ति उसे (कुत्ते को) दे दूंगी.

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संपत्ति को लेकर सुनीता आहूजा ने कृष्णा अभिषेक के लिए क्या कहा?

उनकी बात का जवाब देते हुए, एक फोटोग्राफर ने मज़ाक में पूछा, तो कृष्णा भैया का क्या होगा? सुनीता ने जवाब दिया कि कृष्णा अभिषेक के पास पहले से ही सब कुछ है और वह और भी बड़ी सफलता हासिल करेंगे. उन्होंने कहा वह मेरा बेटा है. उसके पास बहुत कुछ है. अब, मुझे उससे लेने की जरूरत है. कृष्णा मुझसे कहीं ज़्यादा महान इंसान हैं. भगवान उन्हें और भी ऊंचाइयों पर ले जाएं. जब तक मैं जीवित हूं, वह हमेशा सफल रहेंगे.

सुनीता को देखकर भावुक हुए कृष्णा - Photo Gallery
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सुनीता को देखकर भावुक हुए कृष्णा

गौरतलब है कि सुनीता आहूजा, उनके भतीजे कृष्णा अभिषेक और उनकी पत्नी कश्मीरा शाह के बीच लंबे समय से चल रहा पारिवारिक झगड़ा अप्रैल में प्रसारित हुए शो 'लाफ्टर शेफ्स: अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट' के दौरान सुलझ गया था. शो के दौरान जब कृष्णा ने सुनीता को स्टेज पर देखा, तो वह भावुक हो गए. उन्होंने अपनी आंटी से पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी.

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सुनीता और कृष्णा के बीच मनमुटाव हमेशा सुर्खियों में रहा

सुनीता आहूजा, कृष्णा अभिषेक और कश्मीरा शाह के बीच परिवार में चल रहा मनमुटाव, जो लगभग 14 साल पुराना है अक्सर सुर्खियों में रहा है. कृष्णा, गोविंदा की बड़ी बहन के बेटे हैं और एक्टर के साथ उनका गहरा पारिवारिक रिश्ता है.

गोविंदा और सुनीता का रिश्ता - Photo Gallery
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गोविंदा और सुनीता का रिश्ता

सुनीता आहूजा एक्टर गोविंदा की पत्नी हैं और अक्सर अपनी बातों के लिए सुर्खियों में रहती हैं. उनका रिश्ता 1990 के दशक में शुरू हुआ था; वे तब मिले थे जब वे दोनों बहुत युवा थे. उन्होंने मार्च 1987 में गुपचुप तरीके से शादी की और उस समय अपनी शादी को निजी रखा, क्योंकि गोविंदा तब फिल्मों में अपना करियर बना रहे थे.

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गोविंदा और सुनीता के बच्चे

उन्होंने कई सालों तक अपनी शादी को छिपाकर रखा और अपनी बेटी के जन्म के बाद ही इसका खुलासा किया. उनके दो बच्चे हैं: एक बेटी, टीना आहूजा, जिसने फिल्मों में काम किया है, और एक बेटा, यशवर्धन आहूजा, जो अभी बॉलीवुड में डेब्यू करने की तैयारी कर रहा है.

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