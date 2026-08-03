वॉयस ओवर आर्टिस्ट और 500 रुपये फीस… टीवी से फिल्मों तक कैसे पहुंचे सुनील ग्रोवर, गुत्थी बनकर घर-घर में बनाई पहचान

Sunil Grover: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना और फिर सबका चहेता बन जाना किसी एक्टर के लिए अवॉर्ड से कम नहीं होता. एक्टर सुनील ग्रोवर भी ऐसे ही एक्टर हैं, जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई और फिर घर-घर तक छा गए. उन्हें कपिल शर्मा के लाफ्टर शो से गुत्थी की पहचान मिली, जो आज भी कायम है. लोगों को उनके डायलॉग, उनका डांस और उनके अतरंगी गाने काफी पसंद आए. आज हम आपको उनके संघर्ष की कहानी बताने जा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने एक वॉयस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर जिंदगी की शुरुआत की, जब उन्हें केवल 500 रुपये मिलते थे.