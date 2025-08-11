  • Home>
  • Gallery»
  • Suniel Shetty ने खरीद लिया वो होटल, जिसमे सफाई करते थे उनके पिता, आज हैं करोड़ों की Net Worth के मालिक, बिजनेस इंडस्ट्री में भी करते हैं राज

Suniel Shetty ने खरीद लिया वो होटल, जिसमे सफाई करते थे उनके पिता, आज हैं करोड़ों की Net Worth के मालिक, बिजनेस इंडस्ट्री में भी करते हैं राज

सुनील शेट्टी बॉलीवुड के उन एक्टर में से हैं, उनका आज 64वां बर्थडे हैं। 90 के दशक से लेकर आज तक उन्होंने एक्शन, कॉमेडी और फैमिली ड्रामा जैसी कई हिट फिल्मों से लोगो का दिल जीता है। सुनील शेट्टी एक मिडल क्लास फॅमिली से आते हैं, वो एक फेमस एक्टर के साथ- साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। आइये आज उनके जन्मदिन पर उनकी नेटवर्थ और उनकी लाइफ से जुडी कुछ बातें जानते हैं।

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 11, 2025 13:03:13 IST
Follow us on
Google News
Suniel Shetty Net Worth - Photo Gallery
1/7

सुनील शेट्टी की नेटवर्थ (Suniel Shetty Net Worth)

सुनील शेट्टी जो बॉलीवुड में 'अन्ना' के नाम से काफी ज्यादा फेमस हैं,उनका आज 64वां बर्थडे हैं। सुनील शेट्टी को सबसे अमीर स्टार्स में से एक हैं, अमीर बनने से पहले सुनील शेट्टी और उनके परिवार ने काफी बुरा समय देखा था। सुनील ने काफी मेहनत की और अब उनकी नेटवर्थ  लगभग 100 करोड़ रुपये से ज्यादा है। उनकी कमाई फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट, बिजनेस वेंचर्स और रियल एस्टेट से होती है।

Suniel Shetty father used to clean the hotel - Photo Gallery
2/7

सुनील शेट्टी के पिता होटल में करते थे साफ-सफाई (Suniel Shetty father used to clean the hotel)

सुनील शेट्टी जो बॉलीवुड के काफी फेमस एक्टर में से एक है, उनके पिता वीरप्पा शेट्टी 9 साल की उम्र में मुंबई आए थे। उस समय सुनील शेट्टी के पिता ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया और उनके पिता ने होटल में टेबल तक साफ की थी और उसके बाद काफी मेहनत कर वीरप्पा उस रेस्टोरेंट के मैनेजर बन गए थे।

Suniel Shetty ने खरीद लिया वो होटल, जिसमे सफाई करते थे उनके पिता, आज हैं करोड़ों की Net Worth के मालिक, बिजनेस इंडस्ट्री में भी करते हैं राज - Photo Gallery
3/7

सुनील शेट्टी को मिला बॉलीवुड में पहला ब्रेक (Suniel Shetty got his first break in Bollywood)

सुनील शेट्टी को 1992 में फिल्म बलवान से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिला उसे समय उनकी बॉडी और एक्शन सीन ने सभी का ध्यान उनकी और खींच लिया।

Suniel Shetty superhit movies - Photo Gallery
4/7

सुनील शेट्टी की सुपरहिट फिल्में (Suniel Shetty superhit movies)

सुनील शेट्टी ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने के बाद काफी सारी हिट फिल्में दी जैसे हेरा फेरी, धड़कन, बॉर्डर दे दना दन और हर एक फिल्म में उनका किरदार दूसरी फिल्मों से अलग निखर कर सामने आया।

Suniel Shetty business ventures - Photo Gallery
5/7

सुनील शेट्टी के हैं काफी सारे बिजनेस वेंचर्स (Suniel Shetty business ventures)

सुनील शेट्टी एक सक्सेसफुल एक्टर होने के साथ-साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है।उनके मुंबई और देश के काफी सारे अलग-अलग हिस्सों में काफी सारे रेस्टोरेंट है जैसे Mischief Dining Bar इसके अलावा वह फिटनेस सेंटर और प्रोडक्शन हाउस में भी काफी पैसा इन्वेस्ट करते हैं।

Suniel Shetty diet plan and his fitness secret - Photo Gallery
6/7

सुनील शेट्टी की फिटनेस के हैं लोग दीवाने (Suniel Shetty diet plan and his fitness secret)

सुनील शेट्टी की उम्र 60 से पार हो चुकी है लेकिन इस उम्र में भी वह काफी ज्यादा फिट है। वह योगा, जिम और अपनी हेल्दी डाइट को काफी अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। यंगस्टर्स उनकी फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के दीवाने हैं

Disclaimer - Photo Gallery
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Suniel Shetty ने खरीद लिया वो होटल, जिसमे सफाई करते थे उनके पिता, आज हैं करोड़ों की Net Worth के मालिक, बिजनेस इंडस्ट्री में भी करते हैं राज - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Suniel Shetty ने खरीद लिया वो होटल, जिसमे सफाई करते थे उनके पिता, आज हैं करोड़ों की Net Worth के मालिक, बिजनेस इंडस्ट्री में भी करते हैं राज - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Suniel Shetty ने खरीद लिया वो होटल, जिसमे सफाई करते थे उनके पिता, आज हैं करोड़ों की Net Worth के मालिक, बिजनेस इंडस्ट्री में भी करते हैं राज - Photo Gallery
Suniel Shetty ने खरीद लिया वो होटल, जिसमे सफाई करते थे उनके पिता, आज हैं करोड़ों की Net Worth के मालिक, बिजनेस इंडस्ट्री में भी करते हैं राज - Photo Gallery
Suniel Shetty ने खरीद लिया वो होटल, जिसमे सफाई करते थे उनके पिता, आज हैं करोड़ों की Net Worth के मालिक, बिजनेस इंडस्ट्री में भी करते हैं राज - Photo Gallery
Suniel Shetty ने खरीद लिया वो होटल, जिसमे सफाई करते थे उनके पिता, आज हैं करोड़ों की Net Worth के मालिक, बिजनेस इंडस्ट्री में भी करते हैं राज - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?