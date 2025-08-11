Suniel Shetty ने खरीद लिया वो होटल, जिसमे सफाई करते थे उनके पिता, आज हैं करोड़ों की Net Worth के मालिक, बिजनेस इंडस्ट्री में भी करते हैं राज

सुनील शेट्टी बॉलीवुड के उन एक्टर में से हैं, उनका आज 64वां बर्थडे हैं। 90 के दशक से लेकर आज तक उन्होंने एक्शन, कॉमेडी और फैमिली ड्रामा जैसी कई हिट फिल्मों से लोगो का दिल जीता है। सुनील शेट्टी एक मिडल क्लास फॅमिली से आते हैं, वो एक फेमस एक्टर के साथ- साथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं। आइये आज उनके जन्मदिन पर उनकी नेटवर्थ और उनकी लाइफ से जुडी कुछ बातें जानते हैं।