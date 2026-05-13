समर वेकेशन में यात्रियों की टेंशन होगी खत्म! आनंद विहार से हावड़ा-रांची तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, नोट कर लें सारे रूट्स

Summer Vacation Special Trains: गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भारी भीड़ की उम्मीद को देखते हुए, रेलवे ने दिल्ली को बंगाल, झारखंड और बिहार से जोड़ने वाली कई साप्ताहिक और एकतरफ़ा विशेष ट्रेनें चलाने का फ़ैसला किया है. इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों के लिए गया, प्रयागराज और आसनसोल जैसे रूटों पर कन्फ़र्म सीट मिलना आसान हो जाएगा.