  • Home>
  • Gallery»
  • समर वेकेशन में यात्रियों की टेंशन होगी खत्म! आनंद विहार से हावड़ा-रांची तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, नोट कर लें सारे रूट्स

समर वेकेशन में यात्रियों की टेंशन होगी खत्म! आनंद विहार से हावड़ा-रांची तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, नोट कर लें सारे रूट्स

Summer Vacation Special Trains: गर्मियों की छुट्टियों के दौरान भारी भीड़ की उम्मीद को देखते हुए, रेलवे ने दिल्ली को बंगाल, झारखंड और बिहार से जोड़ने वाली कई साप्ताहिक और एकतरफ़ा विशेष ट्रेनें चलाने का फ़ैसला किया है. इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों के लिए गया, प्रयागराज और आसनसोल जैसे रूटों पर कन्फ़र्म सीट मिलना आसान हो जाएगा.


By: Shristi S | Published: May 13, 2026 11:18:10 PM IST

Follow us on
Google News
आनंद विहार– दानकुनी साप्ताहिक विशेष ट्रेन - Photo Gallery
1/7

आनंद विहार– दानकुनी साप्ताहिक विशेष ट्रेन

ट्रेन नंबर 03009, 16 मई से 27 जून तक हर शनिवार को आनंद विहार और डांकुनी के बीच चलेगी. वापसी की यात्रा में, ट्रेन नंबर 03010 हर रविवार को दोपहर 3:00 बजे रवाना होगी; यह सेवा बंगाल और बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए भी फ़ायदेमंद होगी.

You Might Be Interested In
दिल्ली और हावड़ा के बीच विशेष सेवा - Photo Gallery
2/7

दिल्ली और हावड़ा के बीच विशेष सेवा

ट्रेन नंबर 08057, 22 मई को शाम 5:15 बजे हावड़ा से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी. इसके विपरीत, वापसी की यात्रा में, ट्रेन नंबर 08058, 25 मई को सुबह 2:15 बजे (तड़के) नई दिल्ली से रवाना होगी, जो बंगाल जाने वाले यात्रियों के लिए एक तेज़ और सुविधाजनक विकल्प साबित होगी.

झारखंड के यात्रियों के लिए रांची विशेष ट्रेन - Photo Gallery
3/7

झारखंड के यात्रियों के लिए रांची विशेष ट्रेन

ट्रेन नंबर 08639, 23 मई को सुबह 3:30 बजे रांची से पुरानी दिल्ली के लिए रवाना होगी. इसके अलावा, वापसी की ट्रेन, जिसे ट्रेन नंबर 08640 के रूप में नामित किया गया है 25 मई को सुबह 1:25 बजे दिल्ली से रवाना होगी, जो लोहरदगा और डाल्टनगंज जैसे स्टेशनों को कवर करेगी.

You Might Be Interested In
टाटानगर–आनंद विहार विशेष ट्रेन - Photo Gallery
4/7

टाटानगर–आनंद विहार विशेष ट्रेन

ट्रेन नंबर 08183, 23 मई को रात 12:30 बजे (आधी रात) टाटानगर से आनंद विहार के लिए रवाना होगी. वापसी की यात्रा में, ट्रेन नंबर 08184, 25 मई को सुबह 1:45 बजे आनंद विहार से रवाना होगी.

पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए राहत - Photo Gallery
5/7

पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए राहत

इन सभी विशेष ट्रेनों के रूट इस तरह से प्लान किए गए हैं कि वे गया, प्रयागराज और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन जैसे प्रमुख स्टेशनों को कवर करें. इससे पूर्वांचल और बिहार जाने वाले लाखों प्रवासियों के लिए यात्रा का अनुभव काफी आसान हो जाएगा.

इन स्टेशनों पर ठहराव - Photo Gallery
6/7

इन स्टेशनों पर रुकेगी स्पेशल ट्रेन

रास्ते में, ये ट्रेनें बर्दवान, आसनसोल, मधुपुर, जसीडीह, बोकारो स्टील सिटी और इटावा जैसे शहरों में रुकेंगी. ठहरावों की संख्या बढ़ने से छोटे स्टेशनों के यात्रियों को बड़े शहरों से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

You Might Be Interested In

टिकट से जुड़ी चिंताएं दूर

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन अतिरिक्त ट्रेनों के चलने से नियमित ट्रेनों पर वेटिंग लिस्ट का दबाव कम करने में मदद मिलेगी. यात्री IRCTC की वेबसाइट पर जाकर या रिज़र्वेशन काउंटर पर जाकर इन विशेष ट्रेनों के लिए तुरंत अपने टिकट बुक कर सकते हैं.

Tags:
railwaysSpecial trainsSummer Vacation
समर वेकेशन में यात्रियों की टेंशन होगी खत्म! आनंद विहार से हावड़ा-रांची तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, नोट कर लें सारे रूट्स - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

समर वेकेशन में यात्रियों की टेंशन होगी खत्म! आनंद विहार से हावड़ा-रांची तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, नोट कर लें सारे रूट्स - Photo Gallery
समर वेकेशन में यात्रियों की टेंशन होगी खत्म! आनंद विहार से हावड़ा-रांची तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, नोट कर लें सारे रूट्स - Photo Gallery
समर वेकेशन में यात्रियों की टेंशन होगी खत्म! आनंद विहार से हावड़ा-रांची तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, नोट कर लें सारे रूट्स - Photo Gallery
समर वेकेशन में यात्रियों की टेंशन होगी खत्म! आनंद विहार से हावड़ा-रांची तक चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, नोट कर लें सारे रूट्स - Photo Gallery