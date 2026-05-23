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Summer Travel India: कूल मौसम और खूबसूरत नजारे, गर्मियों में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 7 हिल स्टेशन

Summer Travel India: देशभर में बढ़ती गर्मी के बीच ये सभी हिल स्टेशन लोगों को गर्मी से राहत देने के साथ शानदार प्राकृतिक अनुभव भी देते हैं. हरियाली, झीलें, पहाड़, ठंडी हवाएं और शांत माहौल इन जगहों को समर वेकेशन के लिए परफेक्ट बनाते हैं. परिवार, दोस्तों या पार्टनर के साथ यादगार छुट्टियां बिताने के लिए ये डेस्टिनेशन शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं.


By: Shubahm Srivastava | Published: May 23, 2026 7:43:06 PM IST

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मसूरी – क्वीन ऑफ हिल्स का शानदार अनुभव

उत्तराखंड का Mussoorie गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले हिल स्टेशनों में शामिल है. ‘क्वीन ऑफ हिल्स’ के नाम से मशहूर यह जगह ठंडी हवाओं, हरे-भरे पहाड़ों और खूबसूरत वादियों के लिए जानी जाती है. यहां की माल रोड, गन हिल और केम्पटी फॉल पर्यटकों को खास आकर्षित करते हैं. परिवार और दोस्तों के साथ आरामदायक छुट्टियां बिताने के लिए यह शानदार डेस्टिनेशन माना जाता है.

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मैक्लोडगंज – पहाड़ों के बीच सुकून का ठिकाना

हिमाचल प्रदेश का McLeod Ganj अपनी तिब्बती संस्कृति और शांत वातावरण के लिए मशहूर है. यहां के बौद्ध मठ, छोटे-छोटे कैफे और ट्रैकिंग रूट यात्रियों को खास अनुभव देते हैं. भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर मानसिक शांति और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए यह जगह परफेक्ट मानी जाती है.

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दार्जिलिंग – चाय बागानों और टॉय ट्रेन की खूबसूरती

पश्चिम बंगाल का Darjeeling दुनिया भर में अपने चाय बागानों और टॉय ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है. यहां से दिखाई देने वाली कंचनजंगा की बर्फीली चोटियां हर किसी का दिल जीत लेती हैं. बादलों से घिरी पहाड़ियां और ठंडा मौसम इसे गर्मियों की शानदार ट्रैवल डेस्टिनेशन बनाते हैं.

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नैनीताल – झीलों और पहाड़ों का खूबसूरत संगम

उत्तराखंड का Nainital अपनी खूबसूरत नैनी झील और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है. यहां बोटिंग, शॉपिंग और शाम की सैर का अलग ही मजा है. गर्मियों में यहां का मौसम काफी सुहावना रहता है, जिसकी वजह से हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां घूमने आते हैं.

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मुन्नार – हरियाली और चाय बागानों की जन्नत

केरल का Munnar दक्षिण भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में शामिल है. यहां दूर-दूर तक फैले चाय के बागान, झरने और ठंडी हवाएं यात्रियों को बेहद पसंद आती हैं. शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता इसे समर वेकेशन के लिए बेहतरीन जगह बनाते हैं.

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लैंसडाउन – भीड़भाड़ से दूर शांत पहाड़ियां

उत्तराखंड का Lansdowne उन लोगों के लिए खास जगह है जो भीड़भाड़ से दूर सुकून भरा माहौल चाहते हैं. यहां के पाइन फॉरेस्ट, पुराने चर्च और साफ-सुथरा वातावरण यात्रियों को काफी आकर्षित करते हैं. कपल्स और फैमिली ट्रिप के लिए यह एक शानदार समर डेस्टिनेशन है.

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तवांग – बर्फीले पहाड़ों और बौद्ध संस्कृति का संगम

अरुणाचल प्रदेश का Tawang अपनी नेचुरल खूबसूरती और बौद्ध मठों के लिए मशहूर है. यहां की ठंडी हवाएं, बर्फीले पहाड़ और शांत माहौल एडवेंचर पसंद करने वालों को खास अनुभव देते हैं. गर्मियों में यहां का मौसम बेहद सुहावना रहता है.

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