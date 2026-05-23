Summer Travel India: कूल मौसम और खूबसूरत नजारे, गर्मियों में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 7 हिल स्टेशन

मसूरी – क्वीन ऑफ हिल्स का शानदार अनुभव

उत्तराखंड का Mussoorie गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले हिल स्टेशनों में शामिल है. ‘क्वीन ऑफ हिल्स’ के नाम से मशहूर यह जगह ठंडी हवाओं, हरे-भरे पहाड़ों और खूबसूरत वादियों के लिए जानी जाती है. यहां की माल रोड, गन हिल और केम्पटी फॉल पर्यटकों को खास आकर्षित करते हैं. परिवार और दोस्तों के साथ आरामदायक छुट्टियां बिताने के लिए यह शानदार डेस्टिनेशन माना जाता है.