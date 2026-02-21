Summer tips: इन गर्मियों में ऐसे रखें खुद को तरोताजा, अपनाएं ये आसान और असरदार टिप्स

Summer tips : गर्मियों में बढ़ती गर्मी और तेज धूप से शरीर जल्दी थक जाता है और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में पर्याप्त पानी पीना, हल्का और संतुलित भोजन करना, सूती कपड़े पहनना और धूप से बचाव बेहद जरूरी है. नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी जैसे प्राकृतिक पेय शरीर को ठंडक देते हैं. साथ ही, पर्याप्त नींद और नियमित साफ-सफाई से आप पूरे दिन खुद को तरोताजा और ऊर्जावान रख सकते हैं.