Summer tips: इन गर्मियों में ऐसे रखें खुद को तरोताजा, अपनाएं ये आसान और असरदार टिप्स
Summer tips : गर्मियों में बढ़ती गर्मी और तेज धूप से शरीर जल्दी थक जाता है और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में पर्याप्त पानी पीना, हल्का और संतुलित भोजन करना, सूती कपड़े पहनना और धूप से बचाव बेहद जरूरी है. नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी जैसे प्राकृतिक पेय शरीर को ठंडक देते हैं. साथ ही, पर्याप्त नींद और नियमित साफ-सफाई से आप पूरे दिन खुद को तरोताजा और ऊर्जावान रख सकते हैं.
गर्मियों में ऐसे रखें खुद को तरोताजा
तेज धूप और बढ़ता तापमान शरीर को थका देता है. कुछ आसान आदतें अपनाकर आप पूरे दिन खुद को फ्रेश और एक्टिव रख सकते हैं.
भरपूर पानी पिएं
गर्मी में पसीना ज्यादा आता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है. दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं और खुद को हाइड्रेट रखें.
हल्का और ताजा भोजन करें
ज्यादा तला-भुना और मसालेदार खाना शरीर में गर्मी बढ़ाता है. सलाद, दही, मौसमी फल और हल्का भोजन अपनाएं.
सूती और ढीले कपड़े पहनें
कॉटन के हल्के और ढीले कपड़े पसीना सोखते हैं और त्वचा को सांस लेने देते हैं, जिससे आप ज्यादा आराम महसूस करते हैं.
धूप से बचाव जरूरी
दोपहर की तेज धूप से बचें. बाहर निकलते समय छाता, सनग्लासेस और सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें.
ठंडे पेय लेकिन संतुलित मात्रा में
नींबू पानी, छाछ और नारियल पानी जैसे प्राकृतिक पेय शरीर को ठंडक देते हैं. कोल्ड ड्रिंक से दूरी बनाएं.
नियमित स्नान और साफ-सफाई
दिन में एक या दो बार नहाने से शरीर तरोताजा रहता है और त्वचा संबंधी समस्याएं कम होती हैं.
पर्याप्त नींद और आराम
गर्मी में शरीर जल्दी थक जाता है. 7-8 घंटे की नींद और थोड़ा आराम आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेगा.