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Rose plant care tips: गर्मी में मुरझा रहा है गुलाब का पौधा ? माली ने बताया फ्री ठंडी खाद का असरदार तरीका

Rose plant care tips: गर्मी का मौसम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि पौधों के लिए भी बेहद मुश्किल समय लेकर आता है. तेज धूप, गर्म हवाएं और मिट्टी का बढ़ता तापमान पौधों की जड़ों को कमजोर कर देता है. खासकर गुलाब का पौधा इस मौसम में जल्दी प्रभावित होता है-पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और फूल आना बंद हो जाता है. इसका सबसे बड़ा कारण मिट्टी में नमी की कमी है, जिससे जड़ों तक पानी और पोषण सही तरीके से नहीं पहुंच पाता. लेकिन अच्छी बात यह है कि एलोवेरा और केले के छिलकों से बनी एक आसान घरेलू लिक्विड खाद से पौधों को दोबारा हरा-भरा और फूलों से भरपूर बनाया जा सकता है.


By: Ranjana Sharma | Published: May 11, 2026 3:22:08 PM IST

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गर्मी में पौधों की सेहत पर सबसे बड़ा असर

गर्मी के मौसम में तेज धूप और गर्म हवाएं मिट्टी की नमी को तेजी से खत्म कर देती हैं, जिससे पौधों की जड़ों तक जरूरी पानी और पोषण नहीं पहुंच पाता और उनकी ग्रोथ धीमी पड़ने लगती है.

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गुलाब का पौधा सबसे ज्यादा संवेदनशील क्यों होता है

गुलाब का पौधा गर्मी में जल्दी प्रभावित होता है, इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, कलियां सूख जाती हैं और फूल आना लगभग बंद हो जाता है, जिससे पौधा कमजोर दिखने लगता है.

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एलोवेरा: पौधों के लिए नेचुरल कूलिंग सपोर्ट

एलोवेरा में प्राकृतिक ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो मिट्टी के तापमान को संतुलित रखते हैं और जड़ों को गर्मी के असर से बचाने में मदद करते हैं.

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केले के छिलके

केले के छिलकों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम और अन्य मिनरल्स पाए जाते हैं, जो पौधों की ग्रोथ बढ़ाने, नई कलियां लाने और फूलों की संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं.

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घर पर आसानी से तैयार होने वाली लिक्विड खाद

एलोवेरा का गूदा पानी में मिलाकर और सूखे केले के छिलकों का पाउडर डालकर एक प्राकृतिक और सस्ती लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार किया जा सकता है, जो पौधों के लिए एक तरह का नेचुरल बूस्टर है.

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सुबह और शाम का समय क्यों है सबसे सही

गर्मी में दोपहर के समय मिट्टी बहुत गर्म होती है, इसलिए उस समय खाद देने से बचना चाहिए. सुबह जल्दी या शाम को खाद देना सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि उस समय मिट्टी ठंडी होती है और जड़ें पोषण आसानी से सोख लेती हैं.

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मल्चिंग और गुड़ाई से बढ़ता है असर

मिट्टी की हल्की गुड़ाई करने और मल्चिंग (सूखी घास या पत्तों की परत) करने से नमी लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे खाद का असर बढ़ता है और पौधा जल्दी हरा-भरा होकर फूल देने लगता है.

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