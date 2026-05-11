Rose plant care tips: गर्मी में मुरझा रहा है गुलाब का पौधा ? माली ने बताया फ्री ठंडी खाद का असरदार तरीका

Rose plant care tips: गर्मी का मौसम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि पौधों के लिए भी बेहद मुश्किल समय लेकर आता है. तेज धूप, गर्म हवाएं और मिट्टी का बढ़ता तापमान पौधों की जड़ों को कमजोर कर देता है. खासकर गुलाब का पौधा इस मौसम में जल्दी प्रभावित होता है-पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और फूल आना बंद हो जाता है. इसका सबसे बड़ा कारण मिट्टी में नमी की कमी है, जिससे जड़ों तक पानी और पोषण सही तरीके से नहीं पहुंच पाता. लेकिन अच्छी बात यह है कि एलोवेरा और केले के छिलकों से बनी एक आसान घरेलू लिक्विड खाद से पौधों को दोबारा हरा-भरा और फूलों से भरपूर बनाया जा सकता है.