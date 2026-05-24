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Milk Storage Tips:  गर्मियों में बार-बार फट जाता है दूध? जानिए स्टोर करने का सही तरीका

Milk Storage Tips: नौतपा और भीषण गर्मी के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी खाने-पीने की चीजों को खराब होने की होती है. खासकर दूध जल्दी फटने या खट्टा होने लगता है. महंगाई के दौर में बार-बार दूध खराब होना जेब पर भारी पड़ सकता है. ऐसे में कुछ आसान घरेलू टिप्स अपनाकर दूध को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखा जा सकता है.


By: Ranjana Sharma | Published: May 24, 2026 6:07:37 PM IST

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गर्मियों में सबसे जल्दी खराब होता है दूध

नौतपा और तेज गर्मी में दूध बहुत जल्दी फटने लगता है. सुबह उबाला गया दूध शाम तक खट्टा हो सकता है, इसलिए स्टोरेज का सही तरीका जानना जरूरी है.

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दूध को कम से कम 3 बार उबालें

गर्मी में दूध को सिर्फ हल्का गर्म करना काफी नहीं होता. दूध में कम से कम 3 उबाल जरूर आने दें, इससे बैक्टीरिया कम होते हैं और दूध ज्यादा देर तक फ्रेश रहता है.

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गर्म दूध को तुरंत ढकने की गलती न करें

उबले हुए गर्म दूध को तुरंत ढक्कन लगाकर बंद न करें. इससे भाप अंदर ही जमा हो जाती है और दूध जल्दी खट्टा होने लगता है.

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पहले ठंडा करें, फिर रखें फ्रिज में

दूध को थोड़ा ठंडा होने दें और उसके बाद ही फ्रिज में रखें. हल्का गर्म दूध फ्रिज में रखने से वह जल्दी फट सकता है.

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स्टील के बर्तन में ही रखें दूध

दूध को प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के बर्तन की बजाय स्टील के बर्तन में स्टोर करें. स्टील तापमान को बेहतर तरीके से संभालता है और दूध ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है.

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मिर्च-मसालों के पास दूध रखना पड़ सकता है भारी

फ्रिज में दूध को तेज गंध वाले मसालों और खाने की चीजों के पास रखने से बचें. इससे दूध के खराब होने और फटने की संभावना बढ़ जाती है.

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गंदे बर्तन और बार-बार हाथ लगाने से बचें

दूध रखने वाले बर्तन साफ होने चाहिए. बार-बार हाथ लगाने या गंदे चम्मच इस्तेमाल करने से दूध जल्दी खराब हो सकता है.

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जरूरत के हिसाब से ही खरीदें दूध

गर्मी में ज्यादा मात्रा में दूध स्टोर करने से बचें. कम मात्रा में दूध खरीदें ताकि वह जल्दी इस्तेमाल हो जाए और खराब होने का खतरा कम रहे.

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