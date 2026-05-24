Milk Storage Tips:  गर्मियों में बार-बार फट जाता है दूध? जानिए स्टोर करने का सही तरीका

Milk Storage Tips: नौतपा और भीषण गर्मी के दौरान सबसे ज्यादा परेशानी खाने-पीने की चीजों को खराब होने की होती है. खासकर दूध जल्दी फटने या खट्टा होने लगता है. महंगाई के दौर में बार-बार दूध खराब होना जेब पर भारी पड़ सकता है. ऐसे में कुछ आसान घरेलू टिप्स अपनाकर दूध को लंबे समय तक ताजा और सुरक्षित रखा जा सकता है.