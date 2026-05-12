गर्मियों में आग उगलता है फर्श? पोछे के पानी में मिलाएं ये चीजें, घर रहेगा ठंडा और महकता हुआ
अपने पोंछे के पानी में ठंडक देने वाली चीज़ें मिलाएं
अपने पोंछे के पानी में पुदीने का रस, गुलाब जल या फिटकरी जैसी प्राकृतिक चीज़ें मिलाने पर विचार करें. फर्श को ठंडा रखने के अलावा, ये चीज़ें आपके घर को एक हल्की खुशबू और ताज़गी का एहसास भी देंगी. इन प्राकृतिक चीज़ों में ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो फर्श की सतह पर हल्की ठंडक बनाए रखने में मदद करते हैं. आप अपने पोंछे के पानी में कपूर की चार-पांच गोलियां भी डाल सकते हैं; इससे न केवल फर्श ठंडे रहेंगे, बल्कि पूरे घर में एक सुखद महक भी फैल जाएगी. इसके अलावा, यह कीड़े-मकोड़ों को दूर भगाने का भी काम करता है, जिससे मच्छरों को आपके घर में आने से रोकने में मदद मिलती है.
सुबह और शाम गीले कपड़े से पोंछा लगाएं
दिन में कम से कम दो बार एक बार सुबह और एक बार शाम को गीले कपड़े से फर्श पर पोंछा लगाने से फर्श का तापमान कम रखने में मदद मिलती है. खासकर, दोपहर से पहले पोंछा लगाने से यह सुनिश्चित होता है कि फर्श पूरे दिन ठंडा रहे.
अपने पर्दों पर पानी का छिड़काव करें
अपनी खिड़कियों पर लटके पर्दों पर हल्के हाथों से पानी का छिड़काव करें. जैसे ही पर्दे थोड़े नम हो जाते हैं, उनसे होकर कमरे में आने वाली हवा भी ठंडी हो जाती है। इससे कमरा और फर्श, दोनों ठंडे रहते हैं.
अपनी छत और फर्श पर पानी छिड़कें
अपनी छत और फर्श पर पानी का छिड़काव करने से भी उनका तापमान कम करने में मदद मिल सकती है. अगर आपके घर में कोई आंगन, बालकनी या गलियारा है जहां सीधी धूप आती है, तो इन जगहों पर पानी छिड़कें. लोग अक्सर शाम के समय इन जगहों पर बैठना पसंद करते हैं; हालांकि, अगर फर्श बहुत ज़्यादा गर्म हो, तो वहां बैठना असहज हो जाता है. आज भी, गांवों में लोग अक्सर अपनी छतों, आंगनों और गलियारों पर पानी छिड़कते हैं. इसी तरह, फर्श पर हल्का पानी छिड़कने से वाष्पीकरण की प्रक्रिया के जरिए ठंडक मिलती है.
बांस या खस से बनी चटाइयां
आप बांस या खस से बनी चटाइयां बिछा सकते हैं. अगर फर्श बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो बस एक चटाई बिछा दें. फर्श पर बिछाने से पहले खस या बांस की चटाई को हल्का नम कर लें. ये चीज़ें प्राकृतिक ठंडक देती हैं और कमरे का तापमान कम करने में मदद करती हैं.
फर्श को नमक वाले पानी से पोंछे
फर्श को नमक वाले पानी से पोंछने से भी वह ज़्यादा तेज़ी से ठंडा होता है. यह एक बहुत पुराना, पारंपरिक घरेलू उपाय है जिसका इस्तेमाल लोग पहले के समय में अक्सर करते थे. अपने पोंछे के पानी में थोड़ा नमक मिलाकर देखें और इस पारंपरिक तरीके को खुद आजमाकर देखें.
फर्श को ठंडा रखने के लिए अन्य तरीके
अगर आपके लिविंग रूम या बेडरूम में दिन के समय सीधी धूप आती है खासकर अगर वह किसी आंगन, गलियारे या बालकनी से होकर आती है, तो उन खास जगहों पर पर्दे, ब्लाइंड्स या रिफ्लेक्टिव शीट/अखबार लगाएं. इससे फर्श बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचेंगे.