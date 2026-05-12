गर्मियों में आग उगलता है फर्श? पोछे के पानी में मिलाएं ये चीजें, घर रहेगा ठंडा और महकता हुआ

अपने पोंछे के पानी में ठंडक देने वाली चीज़ें मिलाएं

अपने पोंछे के पानी में पुदीने का रस, गुलाब जल या फिटकरी जैसी प्राकृतिक चीज़ें मिलाने पर विचार करें. फर्श को ठंडा रखने के अलावा, ये चीज़ें आपके घर को एक हल्की खुशबू और ताज़गी का एहसास भी देंगी. इन प्राकृतिक चीज़ों में ठंडक देने वाले गुण होते हैं, जो फर्श की सतह पर हल्की ठंडक बनाए रखने में मदद करते हैं. आप अपने पोंछे के पानी में कपूर की चार-पांच गोलियां भी डाल सकते हैं; इससे न केवल फर्श ठंडे रहेंगे, बल्कि पूरे घर में एक सुखद महक भी फैल जाएगी. इसके अलावा, यह कीड़े-मकोड़ों को दूर भगाने का भी काम करता है, जिससे मच्छरों को आपके घर में आने से रोकने में मदद मिलती है.