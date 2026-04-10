Summer diet tips: गर्मियों में पेट रहेगा ठंडा और साफ! इस अनाज की रोटी बदल देगी आपकी सेहत

Summer diet tips: गर्मियों का मौसम आते ही पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज और भारीपन तेजी से बढ़ने लगती हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह शरीर में पानी की कमी और भारी खाना होता है. ऐसे में अगर आप अपनी रोज की रोटी में थोड़ा बदलाव कर लें, तो पाचन बेहतर हो सकता है. जौ, ज्वार, सत्तू जैसे कुछ खास आटे गर्मियों में शरीर को ठंडक देते हैं और पेट को हल्का रखते हैं. ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जिससे खाना जल्दी पचता है और कब्ज की समस्या कम होती है.