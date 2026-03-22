Summer fruits: ये हैं गर्मियों के सुपर फ्रूट्स, तरोताजा, हाइड्रेट और एनर्जी देने वाले फल

Summer fruits: गर्मी के मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखना और ऊर्जा बनाए रखना बेहद जरूरी है. कुछ खास फल जैसे तरबूज, खीरा, आम और नींबू न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि डीहाइड्रेशन से भी बचाते हैं और गर्मियों में ताजगी बनाए रखते हैं. इस फोटो गैलरी में जानिए वो 7 सुपर फ्रूट्स जो आपको तरोताजा और एनर्जी से भर देंगे.