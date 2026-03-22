Summer fruits: ये हैं गर्मियों के सुपर फ्रूट्स, तरोताजा, हाइड्रेट और एनर्जी देने वाले फल
Summer fruits: गर्मी के मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखना और ऊर्जा बनाए रखना बेहद जरूरी है. कुछ खास फल जैसे तरबूज, खीरा, आम और नींबू न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि डीहाइड्रेशन से भी बचाते हैं और गर्मियों में ताजगी बनाए रखते हैं. इस फोटो गैलरी में जानिए वो 7 सुपर फ्रूट्स जो आपको तरोताजा और एनर्जी से भर देंगे.
तरबूज
तरबूज में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखती है और गर्मियों की थकान दूर करती है. इसे सलाद, स्मूदी या सीधे खाने में शामिल करें.
खीरा
खीरे में पानी और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, जो गर्मियों में त्वचा को ताजगी और ठंडक देने का काम करती है.
आम
गर्मी में आम का सेवन ऊर्जा बढ़ाता है और विटामिन C के कारण इम्यूनिटी भी मजबूत होती है. इसे सीधे खाएं या शेक बनाकर पिएं.
संतरा
संतरे में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C भरपूर होता है. यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और स्किन को ग्लो देता है.
आंवला
आंवला विटामिन C का सुपर सोर्स है. इसे जूस या सीधे खाने से गर्मियों में एनर्जी बनी रहती है और डीहाइड्रेशन नहीं होता.
अनार
अनार के दाने गर्मियों में शरीर को ठंडक और एनर्जी देने का काम करते हैं. इसके जूस या सलाद में इस्तेमाल से डीहाइड्रेशन से बचा जा सकता है.
नींबू
नींबू का रस पानी में मिलाकर पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और गर्मियों की गर्मी कम महसूस होती है. विटामिन C और इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से यह डीहाइड्रेशन रोकता है.