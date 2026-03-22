  • Home>
  • Gallery»
  • Summer fruits: ये हैं गर्मियों के सुपर फ्रूट्स, तरोताजा, हाइड्रेट और एनर्जी देने वाले फल

Summer fruits: ये हैं गर्मियों के सुपर फ्रूट्स, तरोताजा, हाइड्रेट और एनर्जी देने वाले फल

Summer fruits: गर्मी के मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखना और ऊर्जा बनाए रखना बेहद जरूरी है. कुछ खास फल जैसे तरबूज, खीरा, आम और नींबू न सिर्फ स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि डीहाइड्रेशन से भी बचाते हैं और गर्मियों में ताजगी बनाए रखते हैं. इस फोटो गैलरी में जानिए वो 7 सुपर फ्रूट्स जो आपको तरोताजा और एनर्जी से भर देंगे.


By: Ranjana Sharma | Published: March 22, 2026 11:06:51 PM IST

Follow us on
Google News
Summer fruits: ये हैं गर्मियों के सुपर फ्रूट्स, तरोताजा, हाइड्रेट और एनर्जी देने वाले फल - Photo Gallery
1/7

तरबूज

तरबूज में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर को हाइड्रेट रखती है और गर्मियों की थकान दूर करती है. इसे सलाद, स्मूदी या सीधे खाने में शामिल करें.

You Might Be Interested In
Summer fruits: ये हैं गर्मियों के सुपर फ्रूट्स, तरोताजा, हाइड्रेट और एनर्जी देने वाले फल - Photo Gallery
2/7

खीरा

खीरे में पानी और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है, जो गर्मियों में त्वचा को ताजगी और ठंडक देने का काम करती है.

Summer fruits: ये हैं गर्मियों के सुपर फ्रूट्स, तरोताजा, हाइड्रेट और एनर्जी देने वाले फल - Photo Gallery
3/7

आम

गर्मी में आम का सेवन ऊर्जा बढ़ाता है और विटामिन C के कारण इम्यूनिटी भी मजबूत होती है. इसे सीधे खाएं या शेक बनाकर पिएं.

You Might Be Interested In
Summer fruits: ये हैं गर्मियों के सुपर फ्रूट्स, तरोताजा, हाइड्रेट और एनर्जी देने वाले फल - Photo Gallery
4/7

संतरा

संतरे में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C भरपूर होता है. यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और स्किन को ग्लो देता है.

Summer fruits: ये हैं गर्मियों के सुपर फ्रूट्स, तरोताजा, हाइड्रेट और एनर्जी देने वाले फल - Photo Gallery
5/7

आंवला

आंवला विटामिन C का सुपर सोर्स है. इसे जूस या सीधे खाने से गर्मियों में एनर्जी बनी रहती है और डीहाइड्रेशन नहीं होता.

Summer fruits: ये हैं गर्मियों के सुपर फ्रूट्स, तरोताजा, हाइड्रेट और एनर्जी देने वाले फल - Photo Gallery
6/7

अनार

अनार के दाने गर्मियों में शरीर को ठंडक और एनर्जी देने का काम करते हैं. इसके जूस या सलाद में इस्तेमाल से डीहाइड्रेशन से बचा जा सकता है.

You Might Be Interested In
Summer fruits: ये हैं गर्मियों के सुपर फ्रूट्स, तरोताजा, हाइड्रेट और एनर्जी देने वाले फल - Photo Gallery
7/7

नींबू

नींबू का रस पानी में मिलाकर पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है और गर्मियों की गर्मी कम महसूस होती है. विटामिन C और इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से यह डीहाइड्रेशन रोकता है.

Tags:
summer fruits
Summer fruits: ये हैं गर्मियों के सुपर फ्रूट्स, तरोताजा, हाइड्रेट और एनर्जी देने वाले फल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Summer fruits: ये हैं गर्मियों के सुपर फ्रूट्स, तरोताजा, हाइड्रेट और एनर्जी देने वाले फल - Photo Gallery
Summer fruits: ये हैं गर्मियों के सुपर फ्रूट्स, तरोताजा, हाइड्रेट और एनर्जी देने वाले फल - Photo Gallery
Summer fruits: ये हैं गर्मियों के सुपर फ्रूट्स, तरोताजा, हाइड्रेट और एनर्जी देने वाले फल - Photo Gallery
Summer fruits: ये हैं गर्मियों के सुपर फ्रूट्स, तरोताजा, हाइड्रेट और एनर्जी देने वाले फल - Photo Gallery