Summer drinks: गर्मी में ताकत और ठंडक दोनों देंगे ये देसी ड्रिंक, शरीर रहेगा हाइड्रेट

Summer drinks: गर्मी का मौसम आते ही लू, डिहाइड्रेशन और थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स तेजी से निकल जाते हैं, जिससे कमजोरी महसूस होने लगती है. ऐसे में कुछ पारंपरिक भारतीय पेय शरीर को ठंडा रखने, पानी की कमी पूरी करने और ऊर्जा बनाए रखने में काफी मददगार साबित होते हैं.