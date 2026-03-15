Summer drinks: गर्मी में ताकत और ठंडक दोनों देंगे ये देसी ड्रिंक, शरीर रहेगा हाइड्रेट
Summer drinks: गर्मी का मौसम आते ही लू, डिहाइड्रेशन और थकान जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण शरीर से पानी और जरूरी मिनरल्स तेजी से निकल जाते हैं, जिससे कमजोरी महसूस होने लगती है. ऐसे में कुछ पारंपरिक भारतीय पेय शरीर को ठंडा रखने, पानी की कमी पूरी करने और ऊर्जा बनाए रखने में काफी मददगार साबित होते हैं.
गर्मी में शरीर को चाहिए ठंडक
भीषण गर्मी में शरीर जल्दी डिहाइड्रेट हो जाता है. ऐसे में कुछ पारंपरिक भारतीय पेय लू से बचाने और शरीर को ऊर्जा देने में बेहद मददगार होते हैं.
आम पन्ना
कच्चे आम से बना आम पन्ना शरीर को ठंडक देता है और लू से बचाने में मदद करता है. यह घरों, जूस की दुकानों और कई रेस्टोरेंट में आसानी से मिल जाता है.
सत्तू का शरबत
भुने चने के आटे से बना सत्तू का शरबत गर्मी में कमजोरी दूर करता है और पेट को ठंडा रखता है. यह बिहार-पूर्वी यूपी में आम है और अब कई शहरों में भी उपलब्ध है.
नारियल पानी
नारियल पानी शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी पूरी करता है. यह सड़क किनारे नारियल विक्रेताओं और फलों की दुकानों पर आसानी से मिल जाता है.
छाछ
दही से बनी छाछ शरीर को ठंडक देती है और पाचन को बेहतर बनाती है. यह घरों, ढाबों और रेस्टोरेंट में आमतौर पर मिल जाती है.
नींबू पानी
नींबू पानी शरीर को तुरंत ताजगी देता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है. यह घर पर भी बनाया जा सकता है और ज्यादातर जूस स्टॉल पर भी उपलब्ध रहता है.
बेल का शरबत
बेल के फल से बना शरबत गर्मी में पेट को ठंडा रखता है और लू से बचाने में मदद करता है. यह खासतौर पर उत्तर भारत में फल मंडियों और जूस दुकानों पर मिलता है.
गन्ने का रस
गन्ने का ताजा रस शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और पानी की कमी को दूर करता है. यह सड़क किनारे गन्ने के जूस की दुकानों पर आसानी से मिल जाता है.
जलजीरा
पुदीना, जीरा और मसालों से बना जलजीरा शरीर को ठंडक देता है और पाचन में मदद करता है. यह घरों, स्ट्रीट फूड स्टॉल और कई रेस्टोरेंट में उपलब्ध रहता है.