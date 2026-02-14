Valentine’s Day बना मौत का दिन! WhatsApp मैसेज के बाद सेक्टर-107 में कैसे हुआ खूनी खेल?, खुल रहे चौंकाने वाले राज

Noida News: नोएडा के सेक्टर 107 में वैलेंटाइन डे पर एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है. 15 साल के प्यार का रिश्ता उस समय खौफनाक तरीके से खत्म हो गया जब प्रेमी सुमित ने अपनी गर्लफ्रेंड रेखा को कार के अंदर गोली मारकर मार डाला और फिर खुद को उड़ा लिया है. मरने से पहले सुमित ने WhatsApp पर अपनी बेवफाई का दर्द शेयर किया और अपनी मौत का जिम्मेदार रेखा को ठहराया था. पुलिस ने मौके से पिस्टल बरामद कर ली और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानें इस खूनी लव स्टोरी का पूरा सच…