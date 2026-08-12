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कौन हैं सुकृति कक्कड़? जिन्होंने मंगेतर शौमिक शेट्टी से की सगाई, शानदार गानों से जीत चुकी हैं दर्शकों का दिल

Who is Sukriti Kakar: सुकृति कक्कड़ ने मंगलवार को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड शौमिक शेट्टी से सगाई कर ली. इनकी रोमांटिक तस्वीरों ने लोगों का ध्यान खींचने का काम किया. क्या आप जानते हैं कि कौन हैं सुकृति कक्कड़. चलिए जानते हैं उनके बारे में. 


By: Kamesh Dwivedi | Published: August 12, 2026 6:31:46 PM IST

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सिंगिंग की दुनिया में बनाई पहचान

सुकृति कक्कड़ का जन्म 8 मई 1995 को नई दिल्ली में हुआ था. वह एक भारतीय गायिका हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी आवाज से खास पहचान बनाई है. सुकृति को फिल्म ‘बॉस’ (2013) के टाइटल सॉन्ग से लोकप्रियता मिली. इस गाने को मीट ब्रदर्स ने कंपोज किया था, जबकि इसमें यो यो हनी सिंह भी नजर आए थे. इसके बाद सुकृति ने कई लोकप्रिय गानों में अपनी आवाज देकर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई.

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परिवार में रहा सिंगिंग का माहौल

सुकृति कक्कड़ ने मीठीबाई कॉलेज से आर्ट्स की पढ़ाई की और बाद में आर.डी. नेशनल कॉलेज से बैचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) की पढ़ाई की. उनका बचपन संगीत के माहौल में बीता. उनकी मां ने लंबे समय तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली और दिल्ली के बाल भारती पब्लिक स्कूल में म्यूजिक टीचर के तौर पर भी काम किया. सुकृति की बड़ी बहन आकृति कक्कड़ भी जानी-मानी प्लेबैक सिंगर हैं. वहीं, उनकी जुड़वां बहन प्रकृति कक्कड़ भी एक मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं। इस तरह सुकृति का पूरा परिवार संगीत से गहराई से जुड़ा हुआ है.

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इन गानों से मिली पहचान

सुकृति को बॉलीवुड और पॉप गानों जैसे कपूर एंड संस के 'कर गई चुल्ल', 'पठान' के 'झूमे जो पठान; और दिल धड़कने दो के 'पहली बार' जैसे गानों के लिए जाना जाता है.

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नॉन फिल्मी गाने भी गाए

फिल्मी गानों के अलावा सुकृति कक्कड़ ने कई नॉन-फिल्मी गाने भी गाए हैं. उन्होंने अपनी जुड़वां बहन प्रकृति कक्कड़ के साथ मिलकर ‘माफ़ियां’, ‘केहंदी हां केहंदी ना’, ‘मजनू’ जैसे कई गाने गाए हैं. सितंबर 2021 में सुकृति और प्रकृति ने अमाल मलिक के साथ मिलकर दुआ लिपा के मशहूर गाने ‘लेविटेटिंग’ के भारतीय रीमिक्स वर्जन पर काम किया था. यह गाना दुनियाभर में काफी लोकप्रिय हुआ था.

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घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज

मंगलवार को, सुकृति और शौमिक ने इंस्टाग्राम पर एक जॉइंट पोस्ट शेयर किया, जिसका कैप्शन उन्होंने लिखा, 'आज, कल, हमेशा के लिए.' एक तस्वीर में शौमिक घुटनों पर बैठे हैं, और सुकृति की उंगली में अंगूठी पहना रहे हैं, जबकि वह खुशी से मुस्कुरा रही हैं. यह तस्वीर किसी खूबसूरत आउटडोर लोकेशन पर ली गई थी. कपल ने इस खास पल को किस करके भी यादगार बनाया. सुकृति ने उन दोनों का एक क्लोज-अप भी शेयर किया, जिसमें वे एक-दूसरे की आंखों में देख रहे थे.

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