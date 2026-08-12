कौन हैं सुकृति कक्कड़? जिन्होंने मंगेतर शौमिक शेट्टी से की सगाई, शानदार गानों से जीत चुकी हैं दर्शकों का दिल

परिवार में रहा सिंगिंग का माहौल

सुकृति कक्कड़ ने मीठीबाई कॉलेज से आर्ट्स की पढ़ाई की और बाद में आर.डी. नेशनल कॉलेज से बैचलर ऑफ मास मीडिया (BMM) की पढ़ाई की. उनका बचपन संगीत के माहौल में बीता. उनकी मां ने लंबे समय तक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग ली और दिल्ली के बाल भारती पब्लिक स्कूल में म्यूजिक टीचर के तौर पर भी काम किया. सुकृति की बड़ी बहन आकृति कक्कड़ भी जानी-मानी प्लेबैक सिंगर हैं. वहीं, उनकी जुड़वां बहन प्रकृति कक्कड़ भी एक मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं। इस तरह सुकृति का पूरा परिवार संगीत से गहराई से जुड़ा हुआ है.