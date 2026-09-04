जैकलीन से जलती थीं नोरा? जब सुकेश चंद्रशेखर के दावे ने मचाई सनसनी; दोनों हसीनाओं से कैसे जुड़ा महाठग का कनेक्शन?

सुकेश चंद्रशेखर के कनेक्शन को लेकर नोरा और जैकलीन में क्या है फर्क?

इस मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ANI से बातचीत में दोनों के रुख में अंतर होने का दावा किया था. अधिकारी के मुताबिक, नोरा ने संदेह होने पर खुद को सुकेश से अलग कर लिया, जबकि जैकलीन को लेकर पुलिस का दावा था कि उसके आपराधिक अतीत की जानकारी सामने आने के बाद भी संपर्क जारी रहा. जैकलीन को शुरू में ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाह बनाया गया था, लेकिन बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने उन्हें आरोपी बनाया. इसके बाद, दिल्ली की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय किए. जैकलीन फर्नांडीज ने शुरू में खुद को बेकसूर बताया और ट्रायल का सामना करने का फैसला किया.