जैकलीन से जलती थीं नोरा? जब सुकेश चंद्रशेखर के दावे ने मचाई सनसनी; दोनों हसीनाओं से कैसे जुड़ा महाठग का कनेक्शन?
Sukesh Chandrashekhar Connection: सुकेश चंद्रशेखर का नाम 200 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग और उगाही मामले में सामने आने के बाद बॉलीवुड की दो चर्चित हसीनाएं नोरा फतेही और जैकलीन फर्नांडिस से उसके कथित कनेक्शन की भी जांच हुई. ED की पूछताछ, महंगे तोहफें के दावे और सुकेश के पत्रों ने इस मामले को लगातार सुर्खियों में बनाए रखा. हालांकि, दोनों अभिनेत्रियों ने सुकेश को लेकर अलग-अलग दावे किए हैं.
कैसे शुरू हुई सुकेश चंद्रशेखर की 200 करोड़ के केस की कहानी?
सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि उसने जेल में रहते हुए रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से करीब 200 करोड़ रुपये की कथित उगाही की. इसी मामले की जांच के दौरान उसके बॉलीवुड कनेक्शन भी जांच एजेंसियों के सामने आए.
नोरा फतेही से कैसे जुड़ा सुकेश चंद्रशेखर का नाम?
ED ने नोरा फतेही से मामले को लेकर पूछताछ की थी. नोरा ने दावा किया कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी ने एक कार्यक्रम में बुलाया था. उनके मुताबिक, परफॉर्मेंस के बदले उन्हें महंगे उपहार दिए गए थे.
BMW और Gucci जैसे लग्जरी गिफ्ट सुकेश ने नोरा को दिए
पूछताछ के दौरान नोरा से मिले कथित महंगे तोहफों को लेकर भी सवाल हुए. इनमें BMW कार और Gucci बैग जैसी लग्जरी चीजों का जिक्र सामने आया. नोरा ने अपने पक्ष में कहा कि उनका सुकेश के कथित अपराधी नेटवर्क से कोई लेनादेना नहीं था और जब उन्हें कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ तो उन्होंने उससे दूरी बना ली.
सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही पर क्या आरोप लगाए?
सुकेश ने हैंडरिटर्न लैटर में नोरा फतेही को लेकर कई दावे किए. उसने आरोप लगाया कि उसने नोरा को मोरक्को के कैसाब्लांका में घर खरीदने में मदद करने के लिए करोड़ों रुपये दिए थे. उनसे नोरा पर जैकलीन फर्नांडिस के साथ उसके रिश्ते को लेकर जलन होने का आरोप लगाया.
सुकेश चंद्रशेखर का जैकलीन से क्या था कनेक्शन?
साल 2021 में सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस के रिश्ते की चर्चा तब तेज हुई, जब दोनों की तस्वीरें सामने आईं. जैकलीन ने अपने पक्ष में कहा कि सुकेश ने अपनी पहचान और बैकग्राउंड को लेकर उन्हें गुमराह किया था और खुद को एक साउथ इंडियन पॉलीटिशियन के परिवार का सदस्य और मीडिया टाइकून बताया था.
सुकेश चंद्रशेखर का जैकलीन फर्नांडिस को महंगे गिफ्ट देने का दावा
जांच के दौरान सुकेश चंद्रशेखर की ओर से जैकलीन और उनके परिवार को महंगे गिफ्ट देने के दावे भी सामने आए. इनमें हीरे, कारें और Gucci, chanel जैसे लग्जरी ब्रांड के सामान का जिक्र किया गया. जैकलीन का कहना रहा कि सुकेश के कथित गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने उससे संबंध खत्म कर लिए थे.
सुकेश चंद्रशेखर के कनेक्शन को लेकर नोरा और जैकलीन में क्या है फर्क?
इस मामले में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ANI से बातचीत में दोनों के रुख में अंतर होने का दावा किया था. अधिकारी के मुताबिक, नोरा ने संदेह होने पर खुद को सुकेश से अलग कर लिया, जबकि जैकलीन को लेकर पुलिस का दावा था कि उसके आपराधिक अतीत की जानकारी सामने आने के बाद भी संपर्क जारी रहा. जैकलीन को शुरू में ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गवाह बनाया गया था, लेकिन बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने उन्हें आरोपी बनाया. इसके बाद, दिल्ली की एक कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय किए. जैकलीन फर्नांडीज ने शुरू में खुद को बेकसूर बताया और ट्रायल का सामना करने का फैसला किया.