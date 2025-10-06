Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You

Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You

Suhana Khan Photos: सुहाना खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अपना सबसे हॉट लुक शेयर किया है. फैन्स तस्वीरों को देख कमेंट करने से अपने आपको रोक नहीं पा रहे हैं. शाहरूख की लाडली के ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं. 

By: Preeti Rajput | Last Updated: October 6, 2025 7:31:59 AM IST

Follow us on
Google News
Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You - Photo Gallery
1/8

सुहाना का खूबसूरत अंदाज

सुहाना खान ने अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश अंदाज इस बार सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. उनकी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग लगा रही हैं.

Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You - Photo Gallery
2/8

लोगों को पसंद आ रहा लुक

इन तस्वीरों में सुहाना काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और एलीगेंट लग रही हैं. जिसके कारण उनका लुक हर किसी को काफी ज्यादा इंप्रेस कर रहा है.

Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You - Photo Gallery
3/8

करियर पर ज्यादा फोकस्ड सुहाना

सुहाना खान शाहरुख खान की बेटी हैं. लेकिन इसके बावजूद वह अपने करियर पर पूरी तरह से फोकस कर रही हैं.

Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You - Photo Gallery
4/8

सुहाना खान फैशन आइकॉन

एक्ट्रेस का स्टाइल और फैशन सेंस हमेशा चर्चाओं में रहता है. लोगों को उनका हर लुक पसंद आता है.

Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You - Photo Gallery
5/8

ब्लैक स्ट्रैपलेस ड्रेस में सुहाना का लुक

इस ड्रेस में सुहाना काफी ग्लैमरस लग रही हैं. उन्होंने ब्लैक स्ट्रैपलेस ड्रेस कैरी की है. जिसमें उनका कर्वी फिगर साफ दिखाई दे रहा है.

Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You - Photo Gallery
6/8

सिंपल और एलिगेंट लुक

उनका ये लुक काफी सिंपल और एलीगेंट लग रहा है. उनकी हेयरस्टाइल भी काफी ज्यादा परफेक्ट लग रहा है. हल्के वेव्स में बालों के साथ वह काफी फ्रेश लग रही है.

Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You - Photo Gallery
7/8

नैचुरल मेकअप लुक

उनके मेकअप की बात करें तो वह काफी सोबर नजर आ रहा है. स्मोकी आंखें और होठों पर नैचुरल शेड काफी खूबसूरत लग रहा है.

Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You - Photo Gallery
8/8

ज्वेलरी का खूबसूरत कॉम्बिनेशन

नेकलेस रिंग्स और हाथ में ब्रैसलैट्स का कॉम्बिनेशन उनके स्टाइल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा है. यह लुक काफी सॉफिस्टिकेटेड लग रहा है.

Tags:
bollywood newsentertainment newsshah rukh khanSuhana Khan
Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You - Photo Gallery
Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You - Photo Gallery
Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You - Photo Gallery
Shah Rukh की लाडली ने शेयर की सबसे बोल्ड तस्वीर, अदाओं पर टिकीं लोगों की निगाहें; एक ने तो कह डाला I Love You - Photo Gallery