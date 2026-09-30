सबकुछ आपकी मर्जी से… पहले प्रोजेक्ट दिलाने का भरोसा, फिर एक्ट्रेस के सामने 50 साल के फिल्ममेकर ने रखी पर्सनल डिमांड
Suhana Khan on Casting Couch: OTT के उस टाइप वाले शोज में काम करके पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सुहाना खान ने इंडस्ट्री को लेकर कई चौंकाने वाली बातें शेयर की हैं. उनका कहना है कि किसी कलाकार की पहचान उसके निभाए एक खास तरह के किरदारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए. सुहाना खान थिएटर में भी काम कर चुकी हैं और अलग-अलग तरह के किरदार निभाने की इच्छा रखती हैं.
सुहाना खान ने बताया कि शूटिंग के दौरान कैसा होता है माहौल?
एक पॉडकास्ट में सुहाना ने ऐसे दृश्यों की शूटिंग को लेकर भी बात की. उन्होंने बताया कि सेट पर हर चीज डायरेक्टर के निर्देश और तय प्रक्रिया के मुताबिक होती है. एक्ट्रेस को सहज महसूस कराने के लिए महिला क्रू मेंबर की मौजूदगी का भी ध्यान रखा जाता है और पूरा माहौल पेशेवर रखने की कोशिश की जाती है.
कैमरे का सामने सब कुछ सिर्फ एक्टिंग का हिस्सा-सुहाना खान
सुहाना के मुताबिक, कलाकारों को शूटिंग के दौरान अपनी पर्सनल भावनाओं को अलग रखकर काम करना पड़ता है. कैमरे के सामने होने वाला कोई भी सीन व्यक्तिगत रिश्ता नहीं होता, बल्कि कहानी का हिस्सा होता है. सेट पर निर्देशक और प्रोडक्शन टीम की मौजूदगी में पूरी प्रक्रिया तय तरीके से आगे बढ़ती है.
फिर सुहाना ने उठाया कास्टिंग काउच का मुद्दा
बातचीत के दौरान सुहाना ने इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच जैसे विवादित मुद्दे पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि उनके अनुभव में कुछ स्थितियों में सामने वाले व्यक्ति से किसी तरह के समझौते की अपेक्षा की गई. उन्होंने यह भी बताया कि हर स्थिति जबरदस्ती वाली नहीं होती और कई बार कलाकार के सामने हां या ना कहने का विकल्प होता है.
सुहाना खान ने बताया कास्टिंग काउच का अपना अनुभव
एक्ट्रेस ने दावा किया कि उन्हें खुद भी करियर के दौरान ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था. हालांकि, उनके मुताबिक सामने वाला कोई बहुत बड़ा या प्रभावशाली नाम नहीं था. एक प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत पूरी होने के बाद उस शख्स ने उनसे कथित तौर पर ऐसा प्रस्तान रखा, जिसने उन्हें असहज कर दिया.
करीब 50 साल के शख्स ने सुहाना खान के सामने रखी डिमांड
सुहाना के मुताबिक, उस व्यक्ति ने प्रोजेक्ट से जुड़ी मदद का हवाला देते हुए उनसे पूछा कि बदले में वह उसके लिए क्या सकती हैं. एक्ट्रेस का दावा है कि बातचीत के दौरान उसने उनसे निजी संबंध बनाने की मांग रखी. सुहाना ने इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया.
अपनी मर्जी से करूंगी, लेकिन इंडस्ट्री में इसका ढिंढोरा नहीं पीटूंगी- सुहाना खान
सुहाना ने इस अनुभव को लेकर कहा कि अगर मुझे किसी के साथ सोना होगा तो, वह अपनी मर्जी से करूंगी. इडस्ट्री में इसका ढिंढोरा नहीं पीटूंगी. उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रोजेक्ट या काम के बदले उनसे ऐसा समझौता करने की उम्मीद उन्हें मंजूर नहीं थी.