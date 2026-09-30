सबकुछ आपकी मर्जी से… पहले प्रोजेक्ट दिलाने का भरोसा, फिर एक्ट्रेस के सामने 50 साल के फिल्ममेकर ने रखी पर्सनल डिमांड

Suhana Khan on Casting Couch: OTT के उस टाइप वाले शोज में काम करके पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस सुहाना खान ने इंडस्ट्री को लेकर कई चौंकाने वाली बातें शेयर की हैं. उनका कहना है कि किसी कलाकार की पहचान उसके निभाए एक खास तरह के किरदारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए. सुहाना खान थिएटर में भी काम कर चुकी हैं और अलग-अलग तरह के किरदार निभाने की इच्छा रखती हैं.