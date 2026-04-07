Sugar Effects On Teeth: क्या सच में चीनी खाने से पीले हो जाते हैं दांत, जानें और क्या होती है दिक्कतें?

Sugar Effects On Teeth: क्या ज्यादा चीनी खाने से दांत पीले हो जाते हैं? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चीनी सीधे दांतों को पीला नहीं करती, लेकिन ये ऐसी परिस्थितियां जरूर बना देती है, जिससे दांतों का रंग बिगड़ सकता है और कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं.