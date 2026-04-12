सडन कार्डियक अरेस्ट से बचाव के लिए वरदान साबित हो सकते हैं ये खास उपाय, जानें यहां…

Sudden Cardiac Arrest: पहले दिल जुड़ी समस्याएं अधिकतर बुजुर्गों में देखने को मिलती थी. वहीं अब इसकी चपेट में युवा भी आ गए हैं. भारत में हर साल करोड़ों लोगों के मौत दिल जुड़ी समस्या के कारण हो जाती है. वहीं अमेरिका में 3-5 लाख लोग दिल की गति रुकने से मर जाते हैं. हार्ट अटैक और दूसरा कार्डियक अरेस्ट के कारण कई लोगों के मौत हो जाती है.