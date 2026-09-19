दाऊद से जुड़ा नाम, इल्जामों के बीच मिली थी शोषण की धमकी… कौन थी वो 90s की बॉलीवुड हसीना, जो मुश्किल में भी डटी रही?

Suchitra Krishnamurthy Trolling: बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने जब सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय रखी तो मामला सिर्फ ट्रोलिंग तक सीमित नहीं रहा. उन्हें ऐसे-ऐसे नामों से पुकारा गया, जहां तक कि बलात्कार और जान से मारने की धमकियां मिलने का भी दावा किया. एक्ट्रेस ने कुछ वक्त पहले हुई बातचीत में बताया कि आखिर किन मुद्दों पर उन्हें निशाना बनाया गया और उन्होंने इन हालात का सामना कैसे किया.