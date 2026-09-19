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दाऊद से जुड़ा नाम, इल्जामों के बीच मिली थी शोषण की धमकी… कौन थी वो 90s की बॉलीवुड हसीना, जो मुश्किल में भी डटी रही?

Suchitra Krishnamurthy Trolling: बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने जब सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय रखी तो मामला सिर्फ ट्रोलिंग तक सीमित नहीं रहा. उन्हें ऐसे-ऐसे नामों से पुकारा गया, जहां तक कि बलात्कार और जान से मारने की धमकियां मिलने का भी दावा किया. एक्ट्रेस ने कुछ वक्त पहले हुई बातचीत में बताया कि आखिर किन मुद्दों पर उन्हें निशाना बनाया गया और उन्होंने इन हालात का सामना कैसे किया. 


By: Shristi S | Published: September 19, 2026 4:08:36 PM IST

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कौन हैं सुचित्रा कृष्णमूर्ति? - Photo Gallery
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कौन हैं सुचित्रा कृष्णमूर्ति?

सुचित्रा कृष्णमूर्ति 1994 की फिल्म कभी हां कभी ना में शाहरुख खान के साथ नजर आई थीं. फिल्म का गाना ए काश की हम होश में अब आज भी लोगों के मुंह से गुनगुनाए जाते है. फिल्म में उन्होंने आना का किरदार निभाया था. एक्टिंग के अलावा वह अपनी बेबाक राय और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए जानी जाती हैं.

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सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने बताया सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सिलसिला

कुछ महीने पहले हुए एक पॉडकास्ट बातचीत में सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार भी मिलता है और ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है. खासतौर पर एक्स पर उन्हें काफी निशाना बनाया गया. उन्होंने कहा कि अब वह सोशल मीडिया X का इस्तेमाल नहीं करती हैं, लेकिन वहां उन्हें पहले काफी कुछ सुनना पड़ा.

जब सुचित्रा कृष्णमूर्ति को कहा गया दाऊद की मिस्ट्रेस - Photo Gallery
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जब सुचित्रा कृष्णमूर्ति को कहा गया दाऊद की मिस्ट्रेस

एक्ट्रेस के मुताबिक, ट्रोलिंग के दौरान उन्हें बेहद आपत्तिजनक नामों से पुकारा गया. उन्होंने बताया कि उन्हें दाऊद की मिस्ट्रेस तक कहा गया और देश छोड़ने की बातें लिखी गईं. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें बलात्कार और जान से मानरे की धमकियां मिलीं.

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सुचित्रा कृष्णमूर्ति के अजान और भगवान राम पर पोस्ट के बाद हुआ विवाद - Photo Gallery
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सुचित्रा कृष्णमूर्ति के अजान और भगवान राम पर पोस्ट के बाद हुआ विवाद

सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने बताया कि अजान को लेकर किए गए एक पोस्ट के बाद उन्हें निशाना बनाया गया था. इसके अलावा भगवान राम पर लिखे एक व्लॉग के बाद भी उन्हें काफी गालियां मिलीं. उनके मुताबिक, कुछ लोगों ने उन्हें भारत छोड़कर पाकिस्तान जाने तक की बात कही.

मैं अपनी राय रखती हूं, उन्हें भी हक- सुचित्रा कृष्णमूर्ति - Photo Gallery
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मैं अपनी राय रखती हूं, उन्हें भी हक- सुचित्रा कृष्णमूर्ति

एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति का कहना है कि वह अपनी बात खुलकर रखने से पीछे नहीं हटतीं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर ट्रोल करने वालों की अपनी राय है तो उन्हें उसे रखने की हिम्मत भी होनी चाहिए.

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सुचित्रा कृष्णमूर्ति की पर्सनल लाइफ

एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति की पर्सनल लाइफ की बात करें तो, उन्होंने साल 1999 में खुद से 30 साल बड़े शेखर कपूर से लव मैरिज की थी. उनके इस फैसले से उनकी मां बिल्कुल भी खुश नहीं थी और फिर दोनो का तलाक भी हो गया. एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने खुद खुलासा किया कि इसपर उनकी मां उनके पैरो में गिरकर मना कर रही थी कि मत करो.

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shah rukh khanSuchitra Krishnamurthy
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