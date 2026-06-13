  • Home>
  • Gallery»
  • जींस से हो गई हैं बोर! कैरी करें ये बॉटम्स, स्टाइलिश लुक के साथ मिलेगा कंफर्ट

जींस से हो गई हैं बोर! कैरी करें ये बॉटम्स, स्टाइलिश लुक के साथ मिलेगा कंफर्ट

Stylish Bottoms for Girls: गर्मियों के मौसम में हर किसी को जींस पहनना पसंद नहीं होता. ऐसे में लोग अक्सर इसके ऑप्शन ढूंढने लगते हैं. ऐसे में आपके पास कई और बेहतरीन ऑप्शन्स हैं. आप लिनन पैंट्स कैरी कर सकती हैं. इसके अलावा आप पलाज़ो, कॉटन ट्राउजर, वाइड-लेग पैंट्स और कुलॉट्स जैसे हल्के और हवादार बॉटम्स बेहतर पहन सकते हैं. ये गर्मियों में आपको आराम देने के साथ ही स्टाइलिश लुक भी देते हैं. ऐसे में अगर आपने भी अपने वॉर्डरोब को अपडेट करने और आरामदायक कपड़े पहनने का मन बना लिया है, तो आइए जानते हैं आपके लिए बेस्ट ऑप्शन्स क्या हो सकते हैं. 


By: Deepika Pandey | Published: June 13, 2026 5:28:44 PM IST

Follow us on
Google News
प्लाजो पैंट्स - Photo Gallery
1/6

पलाजो पैंट्स

पलाजो काफी ढीली और फ्लोई होते हैं, जिसके कारण इन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जाता है. इसे एथनिक और वेस्टर्न दोनों तरह के टॉप्स के साथ आसानी से पहना जा सकता है. इसे कुर्ती, कुर्ता और सूट के साथ भी कैरी कर सकती हैं. समर फैशन के लिए पलाज़ो हमेशा ट्रेंड में रहते हैं.

You Might Be Interested In
वाइ़़ड लेग पैंट्स - Photo Gallery
2/6

वाइ़़ड लेग पैंट्स

गर्मियों के मौसम में अक्सर महिलाओं को कुछ हल्का और खुला पहनने का मन होता है. ऐसे में वाइ़़ड लेग पैंट्स भी अच्छा ऑप्शन है. इस समय ये फैशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले बॉटम्स में शामिल है. ये एलिगेंट लुक देती है. गर्मियों के मौसम के लिए ये स्टाइलिश और आरामदायक ऑप्शन है.

कुलॉट्स - Photo Gallery
3/6

कुलॉट्स

कुलॉट्स की वाइड फिटिंग और क्रॉप्ड लेंथ गर्मियों में बेहद आरामदायक होता है. ये टॉप और टी-शर्ट्स और क्रॉप टॉप के साथ मॉडर्न और ट्रेंडी लुक देती हैं. इसे आसानी से किसी भी आउटफिट के साथ एडजस्ट किया जा सकता है. ये कंफर्ट और फैशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.

You Might Be Interested In
कॉटन ट्राउजर - Photo Gallery
4/6

कॉटन ट्राउजर

गर्मियों के मौसम में कॉटन का कपड़ा काफी ज्यादा पसंद किया जाता है. कॉटन पसीने को जल्दी सोखता है. कॉटन के पैंट्स फॉर्मल और कैजुअल दोनों ही तरह से पहने जा सकते हैं. ऑफिस जाने वाली महिलाओं के लिए यह बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. गर्मियों में कॉटन के ट्राउजर स्टाइल और आराम के लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है.

लिनन पैंट्स - Photo Gallery
5/6

लिनन पैंट्स

गर्मियों के मौसम में लिनन का फैब्रिक काफी पसंदीदा माना जाता है. ये हल्का और सॉफ्ट होता है, जिसे हवा भी पार होती रहती है. ये काफी कंफर्टेबल होता है. इसे आप ऑफिस से लेकर कैजुअल आउटिंग तक के लिए पहन सकते हैं.

You Might Be Interested In
स्कर्ट्स - Photo Gallery
6/6

स्कर्ट्स

गर्मी के मौसम में लड़कियां स्कर्ट्स पहनना काफी पसंद करती हैं. ये कॉम्बिनेशन खूबसूरत और आरामदायक होता है. स्कर्ट्स के साथ टॉप, टी-शर्ट और शर्ट के साथ ही शॉर्ट या लॉन्ग कुर्ती भी पहनी जा सकती हैं.

जींस से हो गई हैं बोर! कैरी करें ये बॉटम्स, स्टाइलिश लुक के साथ मिलेगा कंफर्ट - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जींस से हो गई हैं बोर! कैरी करें ये बॉटम्स, स्टाइलिश लुक के साथ मिलेगा कंफर्ट - Photo Gallery
जींस से हो गई हैं बोर! कैरी करें ये बॉटम्स, स्टाइलिश लुक के साथ मिलेगा कंफर्ट - Photo Gallery
जींस से हो गई हैं बोर! कैरी करें ये बॉटम्स, स्टाइलिश लुक के साथ मिलेगा कंफर्ट - Photo Gallery
जींस से हो गई हैं बोर! कैरी करें ये बॉटम्स, स्टाइलिश लुक के साथ मिलेगा कंफर्ट - Photo Gallery