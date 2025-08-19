  • Home>
  क्या आप भी हो रहे हैं गंजे? तो आज ही बनाएं यह आयुर्वेदिक तिल का तेल, जो आपके बालों को बनाएगा घना और मजबूत

क्या आप भी हो रहे हैं गंजे? तो आज ही बनाएं यह आयुर्वेदिक तिल का तेल, जो आपके बालों को बनाएगा घना और मजबूत

आज के समय में बालों की समस्या हर किसी को परेशान करती है। बाल झड़ना, रूसी, टूटना और बालों का बेजान होना एक सामान्य समस्या बन चुकी है। इसका मुख्य कारण है केमिकल वाले शैम्पू, हेयर कलर, गलत खान-पान और प्रदूषण। जब बाल कमजोर होने लगते हैं, तो लोग तुरंत बाजार के महंगे तेल और ट्रीटमेंट्स खरीद लेते हैं। लेकिन सच यह है कि प्राकृतिक और घरेलू उपाय ही सबसे ज्यादा असरदार साबित होते हैं।  घर पर तिल का तेल बनाना बेहद आसान है और इसका असर लंबे समय तक रहता है। बाजार से मिलने वाले तेलों में अक्सर मिलावट होती है, जबकि घर पर तैयार किया गया तिल का तेल पूरी तरह शुद्ध और नेचुरल होता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि किस तरह तिल का तेल घर पर तैयार किया जा सकता है और इसे इस्तेमाल करने से बालों को क्या-क्या फायदे मिलते हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 19, 2025 22:23:07 IST
1/7

तिल की सफाई और सुखाना
1/7

तिल की सफाई और सुखाना

सबसे पहला कदम है तिल की सफाई करना। अच्छे क्वालिटी के तिल लें और उनमें से कंकड़-पत्थर या धूल मिट्टी को अलग कर दें। इसके बाद उन्हें धूप में सुखाना जरूरी है। धूप में सुखाने से तिल की नमी पूरी तरह खत्म हो जाती है और तेल ज्यादा शुद्ध निकलता है।

2/7

तिल को हल्का भूनना
2/7

तिल को हल्का भूनना

जब तिल पूरी तरह सूख जाएं, तो उन्हें हल्की आंच पर 2-3 मिनट तक भूनें। ध्यान रखें कि तिल जलने न पाएं, क्योंकि इससे उनका स्वाद और पोषण दोनों कम हो सकता है। हल्का भुनने से तिल का फ्लेवर और खुशबू निखरती है।

3/7

तिल को पीसना
3/7

तिल को पीसना

भुने हुए तिल को ठंडा होने के बाद मिक्सर या सिल-बट्टे की मदद से बारीक पीस लें। पीसने के बाद यह पेस्ट जैसा बन जाएगा। तिल को पीसने का फायदा यह होता है कि तेल निकालना आसान हो जाता है।

4/7

तिल के पेस्ट को पकाना
4/7

तिल के पेस्ट को पकाना

पिसे हुए तिल को किसी कढ़ाही या पैन में डालें और धीमी आंच पर पकाना शुरू करें। इस दौरान लगातार चलाते रहें ताकि पेस्ट तली में चिपककर जले नहीं। धीरे-धीरे पेस्ट से सुनहरा तेल बाहर आने लगेगा।

5/7

तेल को छानना
5/7

तेल को छानना

जब तिल के पेस्ट से पर्याप्त मात्रा में तेल अलग हो जाए, तब उसे किसी साफ सूती कपड़े या महीन छलनी से छान लें। छानने की प्रक्रिया में तिल का मोटा भाग अलग हो जाता है और केवल शुद्ध तेल बचता है। इस तेल को किसी साफ कांच की बोतल में स्टोर करें।

6/7

तेल को स्टोर करना
6/7

तेल को स्टोर करना

घर पर तैयार तिल के तेल को हमेशा कांच या स्टील की बोतल में ही स्टोर करें। प्लास्टिक की बोतल में रखने से तेल की शुद्धता कम हो सकती है और इसमें केमिकल का असर पड़ सकता है। बोतल को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें, ताकि तेल खराब न हो।

7/7

Disclaimer
7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

क्या आप भी हो रहे हैं गंजे? तो आज ही बनाएं यह आयुर्वेदिक तिल का तेल, जो आपके बालों को बनाएगा घना और मजबूत - Photo Gallery

क्या आप भी हो रहे हैं गंजे? तो आज ही बनाएं यह आयुर्वेदिक तिल का तेल, जो आपके बालों को बनाएगा घना और मजबूत - Photo Gallery

