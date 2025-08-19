क्या आप भी हो रहे हैं गंजे? तो आज ही बनाएं यह आयुर्वेदिक तिल का तेल, जो आपके बालों को बनाएगा घना और मजबूत

आज के समय में बालों की समस्या हर किसी को परेशान करती है। बाल झड़ना, रूसी, टूटना और बालों का बेजान होना एक सामान्य समस्या बन चुकी है। इसका मुख्य कारण है केमिकल वाले शैम्पू, हेयर कलर, गलत खान-पान और प्रदूषण। जब बाल कमजोर होने लगते हैं, तो लोग तुरंत बाजार के महंगे तेल और ट्रीटमेंट्स खरीद लेते हैं। लेकिन सच यह है कि प्राकृतिक और घरेलू उपाय ही सबसे ज्यादा असरदार साबित होते हैं। घर पर तिल का तेल बनाना बेहद आसान है और इसका असर लंबे समय तक रहता है। बाजार से मिलने वाले तेलों में अक्सर मिलावट होती है, जबकि घर पर तैयार किया गया तिल का तेल पूरी तरह शुद्ध और नेचुरल होता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि किस तरह तिल का तेल घर पर तैयार किया जा सकता है और इसे इस्तेमाल करने से बालों को क्या-क्या फायदे मिलते हैं।