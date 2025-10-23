क्या आप जानते हैं? ये छोटे-छोटे आदतें आपके चेहरे की खूबसूरती को कर सकती है खराब

चेहरे की त्वचा शरीर की सबसे नाजुक त्वचा होती है. सोशल-मीडिया पर वायरल ट्रेंड्स और होमरमेड टिप्स ने अक्सर हमें यह विश्वास दिलाया है कि “कुछ आसान चीजें चेहरे पर लगा दें, इससे तुरंत ग्लो आ जाएगा. लेकिन इन ट्रेंड्स में छिपा है खतरा, कुछ घरेलू प्रोडक्ट्स या गलत तरीके से इस्तेमाल की गई चीज़ें चेहरे को लाभ देने की बजाय नुकसान पहुँचा सकती हैं. उन घरेलू “ट्रिक्स” से बचना जरूरी है जो बिना प्रमाण के चेहरे पर लगाए जा रहे हैं. आइए जानते हैं 6 ऐसी चीज़ें, जिन्हें आज के बाद चेहरे पर बिल्कुल न लगाना चाहिए. क्योंकि इनसे मुहांसे, ड्राइनेस, लालिमा या त्वचा का खराब होना संभव है.