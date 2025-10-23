क्या आप जानते हैं? ये छोटे-छोटे आदतें आपके चेहरे की खूबसूरती को कर सकती है खराब
चेहरे की त्वचा शरीर की सबसे नाजुक त्वचा होती है. सोशल-मीडिया पर वायरल ट्रेंड्स और होमरमेड टिप्स ने अक्सर हमें यह विश्वास दिलाया है कि “कुछ आसान चीजें चेहरे पर लगा दें, इससे तुरंत ग्लो आ जाएगा. लेकिन इन ट्रेंड्स में छिपा है खतरा, कुछ घरेलू प्रोडक्ट्स या गलत तरीके से इस्तेमाल की गई चीज़ें चेहरे को लाभ देने की बजाय नुकसान पहुँचा सकती हैं. उन घरेलू “ट्रिक्स” से बचना जरूरी है जो बिना प्रमाण के चेहरे पर लगाए जा रहे हैं. आइए जानते हैं 6 ऐसी चीज़ें, जिन्हें आज के बाद चेहरे पर बिल्कुल न लगाना चाहिए. क्योंकि इनसे मुहांसे, ड्राइनेस, लालिमा या त्वचा का खराब होना संभव है.
टूथपेस्ट
बहुत से लोग पिंपल्स पर तुरन्त असर की तलाश में टूथपेस्ट लगाने लगते हैं, लेकिन यह आदत त्वचा के लिए खतरनाक साबित हो सकती है.
नींबू का रस
नींबू का रस प्राकृतिक प्रतीत हो सकता है, लेकिन चेहरे पर इसे लगाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है. यह अत्यधिक एसिडिक होता है और स्किन के नेचुरल बैरियर को नुकसान पहुँचा सकता है.
बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा को अक्सर एक्सफोलिएंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यह चेहरे की त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है. यह त्वचा की नेचुरल ऑयल्स को बिगाड़ देता है और रोमछिद्र बंद कर देता है.
बॉडी लोशन
बॉडी लोशन को हाथ-पैर या बॉडी के लिए बनाए जाते हैं, ना कि चेहरे के लिए. चेहरे की त्वचा ज्यादा सोफ्ट होती है और अलग देखभाल मांगती है.
बहुत गर्म पानी
चेहरा धोते समय बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल करना आरामदायक लग सकता है लेकिन असल में त्वचा के लिए नुकसान-देह है. यह त्वचा की नेचुरल ओयल्स को हटाकर उसे ज्यादा सूखा बना देता है.
कच्चा दही
कई लोग कच्चा दही या घर के मसाले चेहरे पर लगाते हैं. पैच टेस्ट के बिना यह रैशेज, जलन या सूजन कर सकता है.
रबिंग अल्कोहल
रबिंग अल्कोहल या बहुत अधिक एल्कोहल-युक्त टोनर चेहरे की त्वचा पर सख्त असर डाल सकते हैं. ये आपके चेहरे की त्वचा के संवेदनशील भागों से आवश्यक एसेंशियल ऑयल्स को भी हटा सकते हैं.
