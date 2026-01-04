गैस या बदहजमी नहीं, हो सकता है पेट का कैंसर! इन लगातार दिखने वाले लक्षणों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज

  • Home>
Stomach Cancer Symptoms: पेट शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है, जो पाचक रस और एसिड की मदद से हमारे भोजन को पचाने का काम करता है. आमतौर पर गैस, एसिडिटी या बदहजमी जैसी हल्की समस्याएं रोजमर्रा की जिंदगी में हो सकती हैं और इन्हें सामान्य माना जाता है. लेकिन जब यही समस्याएं लंबे समय तक बनी रहें या धीरे-धीरे बढ़ने लगें, तो इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है. पेट का कैंसर ऐसी ही एक बीमारी है, जिसकी पहचान अक्सर देर से होती है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण आम पाचन समस्याओं जैसे ही होते हैं.


By: Shubahm Srivastava | Published: January 4, 2026 12:03:27 AM IST

1/6

गैस, एसिडिटी या बदहजमी जैसा होता है महसूस

पेट का कैंसर सबसे भ्रमित करने वाली बीमारियों में से एक माना जाता है. यह अक्सर चुपचाप बढ़ता रहता है और शुरुआत में गैस, एसिडिटी या बदहजमी जैसा महसूस कराता है. इसी वजह से लोग इसे सामान्य समस्या समझकर घरेलू उपाय या दवाइयों से दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे बीमारी का पता देर से चलता है. अगर शुरुआती चरण में इसकी पहचान हो जाए और समय पर इलाज शुरू किया जाए, तो गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है.

2/6

अत्यधिक जलन, गैस या असहजता गंभीर समस्या का संकेत

उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई बदलाव आते हैं. मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, हार्मोनल बदलाव होते हैं और खानपान व जीवनशैली भी बदलती है. तनाव, ज्यादा खाना, अनियमित दिनचर्या या बहुत मसालेदार भोजन के कारण कभी-कभी पेट में जलन, गैस या असहजता होना सामान्य है. लेकिन यदि ये लक्षण लगातार बने रहें, तो यह किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है.

3/6

भूख न लगना, खाने में अरुचि खतरे की घंटी

पेट के कैंसर के कुछ चेतावनी संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए. बार-बार भूख न लगना, खाने में अरुचि, या अचानक भूख कम हो जाना खतरे की घंटी हो सकता है.

4/6

अचानक वजन कम होना भी गंभीर संकेत

बिना किसी डाइट या एक्सरसाइज में बदलाव के अचानक वजन कम होना भी गंभीर संकेत माना जाता है. इसके अलावा पेट के ऊपरी हिस्से में लगातार दर्द, भारीपन या हमेशा पेट भरा-भरा महसूस होना भी असामान्य है.

5/6

लगातार पेट फूलना या बदहजमी कभी-कभी गंभीर बीमारी का लक्षण

सीने में बार-बार जलन या एसिडिटी होना और दवाइयों या जीवनशैली में बदलाव के बाद भी आराम न मिलना, किसी अंदरूनी बीमारी की ओर इशारा कर सकता है. लगातार पेट फूलना या बदहजमी भी कभी-कभी गंभीर बीमारी का लक्षण हो सकती है. इसलिए जरूरी है कि शरीर के संकेतों को समझा जाए और समय रहते डॉक्टर से जांच कराई जाए.

6/6

समय पर जांच सिर्फ बीमारी को बढ़ने से रोक सकता है

समय पर जांच और सही इलाज न सिर्फ बीमारी को बढ़ने से रोक सकता है, बल्कि जीवन को बचाने में भी मददगार साबित हो सकता है. थोड़ी-सी जागरूकता और सतर्कता बड़ी बीमारी से बचा सकती है और बेहतर, स्वस्थ जीवन की उम्मीद को मजबूत कर सकती है.

