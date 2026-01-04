गैस या बदहजमी नहीं, हो सकता है पेट का कैंसर! इन लगातार दिखने वाले लक्षणों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज

Stomach Cancer Symptoms: पेट शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है, जो पाचक रस और एसिड की मदद से हमारे भोजन को पचाने का काम करता है. आमतौर पर गैस, एसिडिटी या बदहजमी जैसी हल्की समस्याएं रोजमर्रा की जिंदगी में हो सकती हैं और इन्हें सामान्य माना जाता है. लेकिन जब यही समस्याएं लंबे समय तक बनी रहें या धीरे-धीरे बढ़ने लगें, तो इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है. पेट का कैंसर ऐसी ही एक बीमारी है, जिसकी पहचान अक्सर देर से होती है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण आम पाचन समस्याओं जैसे ही होते हैं.