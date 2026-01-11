नूपुर सैनन ने स्टेबिन बेन संग क्रिश्चियन स्टाइल में की शादी, फोटोज देख आप भी कहेंगे उफफ..ये कपल
Stebin Ben-Nupur Sanon Wedding: सिंगर स्टेबिन बेन और एक्टर-मॉडल नूपुर सैनन ने उदयपुर में एक भव्य क्रिश्चियन सेरेमनी के साथ शादी रचा ली. व्हाइट वेडिंग, सेलेब मेहमान, शानदार डेकोर और बॉलीवुड स्टाइल प्री-वेडिंग फंक्शन्स ने इस शादी को खास बना दिया.
उदयपुर में रचाई शादी
सिंगर स्टेबिन बेन और एक्टर-मॉडल नूपुर सैनन ने उदयपुर में खूबसूरत क्रिश्चियन सेरेमनी के साथ शादी को ऑफिशियल किया. शादी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.
व्हाइट वेडिंग का खास अंदाज
कपल ने व्हाइट थीम में शादी की. स्टेबिन और नूपुर दोनों सफेद आउटफिट में नजर आए, जहां स्टेबिन ने शैंपेन पॉप कर सेलिब्रेशन शुरू किया.
दुल्हन के लुक ने जीता दिल
नूपुर ऑफ-शोल्डर लेसी गाउन और वेल में बेहद खूबसूरत लगीं. उनके हाथों की मेहंदी भी साफ नजर आई, जिसने ब्राइडल लुक को और खास बना दिया.
ब्राइड्समेड्स और परिवार का स्टाइल
ब्राइड्समेड्स, जिनमें बहन और एक्ट्रेस कृति सैनन भी शामिल थीं, सी-ग्रीन ड्रेस में दिखीं. नूपुर के माता-पिता भी व्हाइट आउटफिट में नजर आए.
कबीर बहिया की मौजूदगी चर्चा में
कृति सैनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया ने शादी से एक फोटो शेयर की, जिसमें वे प्रोड्यूसर दिनेश विजान और फिल्ममेकर अमर कौशिक के साथ पोज देते दिखे.
सेलेब स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट शामिल
फैशन स्टाइलिस्ट सुकृति ग्रोवर ने शादी की झलकियां शेयर कीं. वहीं मेकअप आर्टिस्ट आसिफ अहमद भी समारोह में नजर आए.