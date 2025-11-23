राज्यवार मुख्यमंत्रियों का वेतन, सबसे ज़्यादा से सबसे कम तक, यहां जानें 10 ज़रूरी बातें

Salaries of Chief Minister In India: भारत में मुख्यमंत्रियों का मासिक वेतन राज्य दर राज्य अलग-अलग होता है, क्योंकि उनकी सैलरी का निर्धारण संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा ही किया जाता है. इसके अलावा मुख्यमंत्रियों का कुल मासिक वेतन ज्यादातर 1 लाख 5 हजार 500 रुपये से लेकर 4 लाख 10 हजार तक भी हो सकता है. तो वहीं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री को देश में सबसे ज्यादा वेतन मिलता है, जबकि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का वेतन सबसे कम है.