किसी के 12, तो किसी के 14… इन स्टार्स के इतने बच्चे कि क्रिकेट टीम भी पड़ जाए छोटी, हैरान कर देंगे नंबर्स
Biggest Family of these Hollywood Actors: फिल्मी दुनिया में बहुत से ऐसे स्टार्स हैं, जो अपनी शानदार एक्टिंग के साथ ही अपने परिवार के कारण भी चर्चा में रहते हैं. आज के समय में हर कोई छोटा परिवार पसंद करता है. अधिकतर लोगों के एक या दो बच्चे होते हैं. वहीं हॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं, जिनका परिवार काफी बड़ा है. इन स्टार्स नमें किसी के 10, किसी के 11, किसी के 12, तो किसी के 14 बच्चे हैं. इन एक्टर्स के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.
मिया फैरो के 14 बच्चे
हॉलीवुड एक्ट्रेस मिया फैरो का नाम सबसे ज्यादा बच्चों वाले परिवार की लिस्ट में आता है. मिया फैरो के 14 बच्चे हैं. इनमें कुछ उनके खुद के बच्चे, तो कुछ गोद लिए हुए बच्चे हैं. मिया फैरो ने कई अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को गोद लिया. इसके बाद उनकी अलग पहचान बन गई है.
निक कैनन के 12 बच्चे
अमेरिकी रैपर, टीवी होस्ट और एक्टर निक कैनन अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कारण अक्सर सुर्खियों में रहते हैं. निक कैनन के 12 बच्चे हैं, जो अलग-अलग रिश्तों से हैं. इन बच्चों की माएं कई हैं. इसके कारण वे कई बार सुर्खियों में भी रहते हैं.
मर्लोन ब्रांडो के 11 बच्चे
ऑस्कर विजेता एक्टर मर्लिन ब्रांडो हॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में गिने जाते हैं. उनकी पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा चर्चा में रही है. उनके कुल 11 बच्चे हैं. उनके भी कुछ बच्चे अपने हैं, तो कुछ गोद लिए हुए बच्चे हैं.
एडी मर्फी के 10 बच्चे
हॉलीवुड के दिग्गज कॉमेडियन और एक्टर एडी मर्फी का परिवार भी काफी बड़ा है. उनके कुल 10 बच्चे हैं. एडी कई बार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि इतने बच्चों का पिता होना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है. वे सभी बच्चों के साथ अच्छी रिश्ता बनाए रखने की कोशिश में कोशिश करते हैं.
केविन कॉस्टनर के 7 बच्चे
ऑस्कर विजेता अभिनेता और डायरेक्टर केविन कॉस्टनर के 7 बच्चे हैं. उन्होंने कई बार इंटरव्यू में अपने परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाए रखने की बात कही है. उन्होंने बताया कि वे व्यस्त फिल्मी करियर के बावजूद अपने बच्चों के साथ समय बिताने को प्राथमिकता मानते हैं.