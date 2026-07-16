किसी के 12, तो किसी के 14… इन स्टार्स के इतने बच्चे कि क्रिकेट टीम भी पड़ जाए छोटी, हैरान कर देंगे नंबर्स

Biggest Family of these Hollywood Actors: फिल्मी दुनिया में बहुत से ऐसे स्टार्स हैं, जो अपनी शानदार एक्टिंग के साथ ही अपने परिवार के कारण भी चर्चा में रहते हैं. आज के समय में हर कोई छोटा परिवार पसंद करता है. अधिकतर लोगों के एक या दो बच्चे होते हैं. वहीं हॉलीवुड के कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं, जिनका परिवार काफी बड़ा है. इन स्टार्स नमें किसी के 10, किसी के 11, किसी के 12, तो किसी के 14 बच्चे हैं. इन एक्टर्स के बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे.