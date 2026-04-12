Drinking water: खड़े होकर पानी पीना बंद करें, वरना बढ़ सकती हैं ये बीमारियां, जानें इसके चौंकाने वाले नुकसान

Drinking water: खड़े होकर पानी पीना एक आम लेकिन गलत आदत हो सकती है, जो पाचन, किडनी, जोड़ों और दिल तक पर असर डालती है. आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि बैठकर और धीरे-धीरे पानी पीना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है. सही तरीका अपनाकर आप कई स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं.