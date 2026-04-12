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Drinking water: खड़े होकर पानी पीना बंद करें, वरना बढ़ सकती हैं ये बीमारियां, जानें इसके चौंकाने वाले नुकसान

Drinking water: खड़े होकर पानी पीना एक आम लेकिन गलत आदत हो सकती है, जो पाचन, किडनी, जोड़ों और दिल तक पर असर डालती है. आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि बैठकर और धीरे-धीरे पानी पीना शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है. सही तरीका अपनाकर आप कई स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: April 12, 2026 10:00:12 PM IST

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पानी तो सब पीते हैं, पर तरीका सही है?

भारत में ज्यादातर लोगों को पीने का पानी आसानी से मिल जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पानी पीने का तरीका भी आपकी सेहत को प्रभावित करता है? खड़े होकर पानी पीना आम आदत है, पर इसके नुकसान भी हो सकते हैं.

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पाचन तंत्र पर सीधा असर

खड़े होकर पानी पीने से पानी तेजी से पेट के निचले हिस्से में पहुंचता है, जिससे पाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है और खाना सही से नहीं पच पाता.

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गैस, एसिडिटी और बदहजमी की समस्या

जब पाचन रस पतले हो जाते हैं तो गैस, पेट फूलना और एसिडिटी जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं. यह समस्या धीरे-धीरे आदत बन सकती है.

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किडनी और ब्लैडर पर दबाव

खड़े होकर पानी पीने से किडनी को सही से फिल्टर करने का समय नहीं मिलता, जिससे अशुद्धियां ब्लैडर में जमा हो सकती हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ता है.

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वात दोष और नसों पर असर

आयुर्वेद के अनुसार खड़े होकर पानी पीने से वात दोष असंतुलित होता है, जिससे गैस, कब्ज और नसों में तनाव बढ़ता है.

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बैठकर पानी पीना क्यों है बेहतर?

बैठकर धीरे-धीरे पानी पीने से शरीर उसे सही तरीके से अवशोषित करता है, पाचन बेहतर रहता है और शरीर का संतुलन बना रहता है.

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सही तरीका अपनाएं, स्वस्थ रहें

हमेशा पानी बैठकर और छोटे-छोटे घूंट में पिएं. सुबह खाली पेट पानी पीना फायदेमंद है और बहुत ठंडा पानी पीने से बचें. छोटी सी आदत बदलकर आप बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं.

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disadvantages of drinking water while standinghealth tips
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