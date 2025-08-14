Lucknow में छापेमारी के दौरान बड़े ब्रांड्स की गंदगी आई सामने , देखकर लोग रह गए दंग

लखनऊ में हाल ही में हुई फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी में एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। कई जाने-माने रेस्टोरेंट और फूड ब्रांड्स, जिन पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वहां खाने में घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही थी। साफ-सफाई की हालत भी बेहद खराब पाई गई। कुछ जगहों पर तो खाना ऐसे तरीकों से तैयार किया जा रहा था, जो सीधे तौर पर सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं।