‘बाहुबली’ से ‘मगधीरा’ तक, SS राजामौली की इन 5 फिल्मों ने दुनियाभर में मचाया धमाल; देखें लिस्ट
SS Rajamouli Movies: सिनेमाई दुनिया के जाने-माने निर्देशक एस एस राजामौली ने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्मों का डायरेक्शन किया है. आज 10 अक्टूबर को डायरेक्टर के जन्मदिन के अवसर पर हम जानेंगे उनकी कुछ दमदार फिल्मों के बारे में, जिन्हें दर्शकों ने खूब प्यार दिया. जानें उन फिल्मों के नाम.
बाहुबली: द बिगिनिंग
साल 2015 में फिल्म 'बाहुबली: द बिगिनिंग' रिलीज हुई थी. प्रभास स्टारर इस फिल्म को दो पार्ट में रिलीज किया गया था. पहले पार्ट ने लोगों के मन में एक सवाल पैदा किया था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. इस फिल्म को वर्ल्डवाइड खूब पसंद किया गया.
बाहुबली: द कन्क्लूजन
यह फिल्म 'बाहुबली: द बिगिनिंग' का सीक्वल है. इस एपिक फैंटेसी को क्रिटिकल और कमर्शियल दोनों तरह से सफलता मिली. यह भारत की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है. इस फिल्म ने लोगों को जवाब दिया की कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था.
मक्खी
साल 2012 में आई एक सुपरनैचुरल फ़ैंटेसी और एक्शन थ्रिलर फ़िल्म है, जिसका निर्देशन एस. एस. राजामौली ने किया है. इस फिल्म को तेलुगु नाम ईगा है. फिल्म में नानी, सामंथा अक्किनेनी और किच्चा सुदीप जैसे कलाकार नजर आए हैं.
मगधीरा
वर्ष 2009 में रिलीज़ हुई एक ब्लॉकबस्टर तेलुगु भाषा की ऐतिहासिक रोमांटिक फैंटेसी एक्शन फिल्म है. इस फिल्म की कहानी काफी शानदार है.
RRR
यह ऑस्कर जीतने वाली फिल्म आजादी से पहले के दौर की एक काल्पनिक कहानी है. इसमें 1920 के दशक के दो असली भारतीय क्रांतिकारियों, अल्लूरी सीताराम राजू (राम चरण) और कोमाराम भीम (जूनियर NTR) की कहानी दिखाई गई है.