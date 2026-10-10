‘बाहुबली’ से ‘मगधीरा’ तक, SS राजामौली की इन 5 फिल्मों ने दुनियाभर में मचाया धमाल; देखें लिस्ट

SS Rajamouli Movies: सिनेमाई दुनिया के जाने-माने निर्देशक एस एस राजामौली ने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्मों का डायरेक्शन किया है. आज 10 अक्टूबर को डायरेक्टर के जन्मदिन के अवसर पर हम जानेंगे उनकी कुछ दमदार फिल्मों के बारे में, जिन्हें दर्शकों ने खूब प्यार दिया. जानें उन फिल्मों के नाम.