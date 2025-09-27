श्रीदेवी से नीना गुप्ता और नेहा तक, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस!

Bollywood Actresses Pregnant Before Marriage: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने समाज की परवाह न करते हुए अपनी खुशियों को तवज्जो दी. कई एक्ट्रेसेस ऐसी रहीं जिन्होंने शादी से पहले मां बनने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई. इन एक्ट्रेसेस ने न सिर्फ शादी से पहले बच्चों को जन्म दिया बल्कि कुछ तो ऐसी हैं जिन्होंने बच्चा पैदा होने के बाद भी शादी नहीं की. इनमें से कुछ लिव इन में रहती हैं या फिर सिंगल मदर भी हैं. चलिए आज आपको ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बताते हैं.