श्रीदेवी से नीना गुप्ता और नेहा तक, शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थीं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस!
Bollywood Actresses Pregnant Before Marriage: बॉलीवुड में कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने समाज की परवाह न करते हुए अपनी खुशियों को तवज्जो दी. कई एक्ट्रेसेस ऐसी रहीं जिन्होंने शादी से पहले मां बनने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई. इन एक्ट्रेसेस ने न सिर्फ शादी से पहले बच्चों को जन्म दिया बल्कि कुछ तो ऐसी हैं जिन्होंने बच्चा पैदा होने के बाद भी शादी नहीं की. इनमें से कुछ लिव इन में रहती हैं या फिर सिंगल मदर भी हैं. चलिए आज आपको ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बताते हैं.
श्रीदेवी, नीना गुप्ता और नेहा धूपिया उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो कि शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गईं.
श्रीदेवी की प्रेग्नेंसी पर भी उठे थे सवाल
इस लिस्ट में दिवंगत अभिनेत्री श्री देवी का भी नाम है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1996 में श्रीदेवी ने फिल प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी की थी और शादी के एकदम पहले उन्होंने खुलासा कर दिया था कि वो प्रेग्नेंट हैं. शादी के कुछ महीनों बाद ही बेटी जाह्नवी का जन्म हो गया था जिससे ये कयास लगाए गए कि श्रीदेवी शादी से पहले प्रेग्नेंट थीं.
नीना बन गई थीं बिन ब्याही मां
नीना कभी वेस्टइंडीज क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थीं. रिलेशनशिप के दौरान नीना बिन शादी प्रेग्नेंट हो गई थीं. नीना के प्रेग्नेंट होते ही विवियन रिश्ते से पीछे हट गए और फिर नीना मां बनी. उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया और अकेले के दम पर उसकी परवरिश की.
नताशा भी सगाई के बाद हो गई थीं प्रेग्नेंट
मॉडल नताशा ने क्रिकेटर हार्दिक पंड्या से शादी की थी लेकिन वो इससे पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थीं. जनवरी 2020 में दुबई में हार्दिक ने नताशा से सगाई की थी और जुलाई में दोनों एक बेटे के पेरेंट्स बन गए थे. बेटे के जन्म से कुछ महीने पहले ही उन्होंने छोटे से फॅमिली फंक्शन में शादी कर ली थी.
लिव इन में प्रेग्नेंट हुई थीं कोंकणा!
कोंकणा ने 2010 में एक्टर रणवीर शौरी से शादी की थी और इससे पहले ये कई साल तक लिव इन में थे. शादी के 6 महीने बाद ही कोंकणा ने बेटे को जन्म दिया था जिससे ये कयास लगाए गए वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थीं.
कल्कि ने प्रेग्नेंसी के बाद भी नहीं की शादी
कल्कि की पहली शादी फिल्ममेकर अनुराग कश्यप से हुई थी.दोनों का तीन साल के अंदर तलाक हो गया. इसके बाद कल्कि इजरायली पेंटर गाय हर्षबर्ग के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगीं. इस दौरान कल्कि प्रेग्नेंट हो गईं और फिर एक बेटी की मां बनीं. कल्कि अब भी लिव इन में रहती हैं और उन्होंने शादी नहीं की है.
दीया ने शादी के डेढ़ महीने बाद ही सुना दी खुशखबरी!
दीया मिर्जा की पहली शादी 2019 में टूट गई थी. फरवरी 2021 में उन्होंने बिजनेसमैन वैभव रेखी से दूसरी शादी की थी. शादी के डेढ़ महीने बाद ही दीया ने बेबी बंप के साथ फोटो पोस्ट करके अपनी प्रेग्नेंसी अनाउंस कर दी थी जिससे ये साफ हो गया था कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थीं.
शादी के समय तीन महीने की प्रेग्नेंट थीं नेहा
नेहा ने एक्टर अंगद बेदी से मई 2018 में शादी की थी. नेहा ने खुद खुलासा किया था कि उन्होंने अंगद से जल्दबाजी में शादी की थी क्योंकि वो तीन महीने की प्रेग्नेंट थीं. मई में शादी के बाद नेहा अक्टूबर 2018 में मां बन गई थीं.