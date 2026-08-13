पर्दे पर राज करने वाली श्रीदेवी की पक्की सहेली बनी प्रतिद्वंदी; फिर आई वो जिसके आगे फीकी पड़ी ‘चांदनी’ की चमक, मैग्जीन के पन्नों पर छपे दुश्मनी के किस्से!

हिंदी सिनेमा की पहली ‘लेडी सुपरस्टार’ श्रीदेवी को आज भी उनकी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी के लिए याद किया जाता है. आज भी जब उनका नाम आता है, तो ‘चांदनी’ का वो मासूम चेहरा और ‘हवा हवाई’ का चुलबुलापन आंखों के सामने आता और चेहरे पर मुसकान छोड़ जाता है. उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर उस दौर में अपना परचम लहराया, जब इंडस्ट्री पर सिर्फ अभिनेताओं का राज हुआ करता था. फिर आया श्रीदेवी का दौर, जब परदे पर सिर्फ उनका सिक्का चलता था. दक्षिण से लेकर बॉलीवुड तक अपने दम पर इंडस्ट्री को हिला देने वाली श्रीदेवी का जलवा ऐसा था कि हर कोई उनके आगे पानी भरता नजर आता था. लेकिन, इस बुलंदी के सफर में जया प्रदा और माधुरी दीक्षित जैसी खूबसूरत बालाएं भी इंडस्ट्री पर किसी सितारे की तरह चमक रहीं थी. उन्हें श्रीदेवी के कट्टर प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा गया. यही कारण है कि आज भी श्रीदेवी के साथ इन अदाकाराओं की ‘दुश्मनी’ और प्रोफेशनल राइवलरी के दिलचस्प किस्से काफी याद किए जाते हैं. उन दिनों भी लगभग हर मैगजीन की हेडलाइन में इन किस्सों का जिक्र होता था.