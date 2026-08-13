पर्दे पर राज करने वाली श्रीदेवी की पक्की सहेली बनी प्रतिद्वंदी; फिर आई वो जिसके आगे फीकी पड़ी ‘चांदनी’ की चमक, मैग्जीन के पन्नों पर छपे दुश्मनी के किस्से!
हिंदी सिनेमा की पहली ‘लेडी सुपरस्टार’ श्रीदेवी को आज भी उनकी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी के लिए याद किया जाता है. आज भी जब उनका नाम आता है, तो ‘चांदनी’ का वो मासूम चेहरा और ‘हवा हवाई’ का चुलबुलापन आंखों के सामने आता और चेहरे पर मुसकान छोड़ जाता है. उन्होंने सिनेमा के पर्दे पर उस दौर में अपना परचम लहराया, जब इंडस्ट्री पर सिर्फ अभिनेताओं का राज हुआ करता था. फिर आया श्रीदेवी का दौर, जब परदे पर सिर्फ उनका सिक्का चलता था. दक्षिण से लेकर बॉलीवुड तक अपने दम पर इंडस्ट्री को हिला देने वाली श्रीदेवी का जलवा ऐसा था कि हर कोई उनके आगे पानी भरता नजर आता था. लेकिन, इस बुलंदी के सफर में जया प्रदा और माधुरी दीक्षित जैसी खूबसूरत बालाएं भी इंडस्ट्री पर किसी सितारे की तरह चमक रहीं थी. उन्हें श्रीदेवी के कट्टर प्रतिद्वंदी के तौर पर देखा गया. यही कारण है कि आज भी श्रीदेवी के साथ इन अदाकाराओं की ‘दुश्मनी’ और प्रोफेशनल राइवलरी के दिलचस्प किस्से काफी याद किए जाते हैं. उन दिनों भी लगभग हर मैगजीन की हेडलाइन में इन किस्सों का जिक्र होता था.
साउथ से बॉलीवुड तक का साथ, फिर कट्टर मुकाबला
80 के दशक में जब साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने हिंदी फिल्मों का रुख किया, तब पर्दे पर 2 अदाकाराएं सबसे ज्यादा तहलका मचा रहीं थी. एक थीं श्रीदेवी और दूसरी जया प्रदा. जितेंद्र, श्रीदेवी और जया प्रदा की तिकड़ी उस दौर में बॉक्स ऑफिस की हिट गारंटी मानी जाती थी. दोनों ने लगभग 9 फिल्मों में साथ काम किया. फिल्म 'मकसद' के गाने 'आओ नागराजा तुम आओ...' में दोनों का डांस भला कौन भूल सकता है. एक तरफ जया प्रदा थीं, जिनकी तराशी हुई खूबसूरती के कायल खुद महान निर्देशक सत्यजीत रे भी थे. वहीं दूसरी तरफ श्रीदेवी थीं, जिनकी 5'5" की हाइट, चुलबुला अंदाज़ और गजब की स्क्रीन प्रेजेंस थी.शुरुआत में बराबरी का मुकाबला रहा, लेकिन जल्द ही श्रीदेवी ने 'नागिन', 'मिस्टर इंडिया' और 'चालबाज़' जैसी फिल्मों से सफलता की ऐसी छलांग लगाई कि जया प्रदा काफी पीछे छूट गईं.
वो लम्हा, जब रातोंरात स्टार बनी श्रीदेवी
श्रीदेवी का हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू हुआ फिल्म 'सोलवां सावन' से. उस समय फिल्म पर्जे पर ठंडी पड़ गई लेकिन 'हिम्मतवाला' (1983) ने उन्हें रातों-रात स्टार बना दिया. शुरुआती दिनों में श्रीदेवी के आउटफिट और फिजिकल एपीयरेंस के चलते फिल्मी न्यूजपेपर्स और मैगजीन्स ने 'थंडर थाइज़' जैसे तंज भी कसे. लेकिन श्रीदेवी ने हार नहीं मानी. उन्होंने खुद पर मेहनत की, अपना वजन कम किया, अपनी लैंग्वेज और ग्रूमिंग सुधारी और जल्द ही यश चोपड़ा की 'चांदनी' और 'लम्हे' बनकर हर दिल पर छा गईं. आलम यह था कि लोग उन्हें 'फीमेल अमिताभ बच्चन' कहने लगे थे.
जब माधुरी दीक्षित ने दी कड़ी चुनौती
80 के दशक के ढलते-ढलते श्रीदेवी की बादशाहत को चुनौती देने आई एक नई स्टार- माधुरी दीक्षित. 1988 में फिल्म 'तेज़ाब' के गाने 'एक दो तीन' से माधुरी ने वो तहलका मचाया कि श्रीदेवी के सिंहासन को पहली बार किसी ने सीधे हिलाकर रख दिया. श्रीदेवी जहां ग्रेस, सोफिस्टिकेशन और एक्सपीरियंस की मिसाल बन चुकी थीं, वहीं माधुरी के पास एक अलग ही चार्म, कातिलाना मुस्कान और बेजोड़ डांस एनर्जी थी. माधुरी की हिंदी और भाषा का उच्चारण बिल्कुल सटीक था, जो श्रीदेवी की कमजोरी रही. इसके अलावा माधुरी अनिल कपूर, आमिर खान, सलमान खान, संजय दत्त जैसे नए दौर के हर बड़े हीरो के साथ काम कर रही थीं, जबकि श्रीदेवी का दायरा अनिल कपूर और ऋषि कपूर जैसे गिने-चुने सितारों तक सीमित होता जा रहा था.
स्टारडम का ढलना और माधुरी का राइज
1993 में आई भव्य फिल्म 'रूप की रानी चोरों का राजा' का बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होना श्रीदेवी के करियर के लिए बड़ा झटका साबित हुआ. उसी दौर में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना शुरू किया. 1994 में आई 'हम आपके हैं कौन' ने माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड की नई क्वीन बना दिया और उनका यह दबदबा 1999 में उनकी शादी तक बरकरार रहा. भले ही पर्दे पर और मैगजीनों के पन्नों पर इनकी टक्कर की कहानियां रोज छपती थीं, लेकिन सच तो यह है कि इन दोनों ही अभिनेत्रियों ने हिंदी सिनेमा को वो सुनहरे पल दिए हैं जिन्हें फैन्स कभी नहीं भूल सकते. आज उनके जन्मदिन पर सिनेमा का हर फैन बस यही कहता है- 'हवा हवाई... आपकी जगह कोई नहीं ले सकता!'