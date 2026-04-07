Sridevi Love Story: श्रीदेवी और बोनी कपूर की लव स्टोरी-जब प्रपोजल पर 6 महीने तक नहीं की बात

Sridevi Love Story: बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी और फिल्ममेकर बोनी कपूर की लव स्टोरी जितनी खूबसूरत है, उतनी ही दिलचस्प भी है. बोनी कपूर को श्रीदेवी से उस समय प्यार हुआ जब वह पहले से शादीशुदा थे. लेकिन जब उन्होंने अपने दिल की बात कही, तो श्रीदेवी इस कदर नाराज हो गईं कि उन्होंने उनसे करीब 6 महीने तक बात तक नहीं की