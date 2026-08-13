Sridevi Saree Look: बरसात, बर्फ और श्री देवी! जब बॉलीवुड की चांदनी ने chiffon saree को बनाया था ‘आइकोनिक’
Sridevi Saree Look: कुछ फ़ैशन ट्रेंड्स सिर्फ़ उसी दशक तक सीमित रहते हैं जब वो शुरू हुए थे, जबकि कुछ ट्रेंड्स कभी पुराने नहीं होते. श्रीदेवी की पहनी हुई शिफॉन साड़ियाँ इसी दूसरी कैटेगरी में आती हैं. ‘मिस्टर इंडिया’ में पहनी गई इलेक्ट्रिक ब्लू साड़ी से लेकर ‘चांदनी’ में पहनी गई हल्की सफ़ेद साड़ी तक, एक्ट्रेस ने इस हल्के और मुलायम फ़ैब्रिक को एक नई पहचान दी और इसे बॉलीवुड सिनेमा की सबसे खास पहचानों में से एक बना दिया. आज भी यह स्टाइल उतना ही असरदार है, और यही बात श्रीदेवी के शिफॉन वाले दौर को इतना यादगार बनाती है.
उनकी मशहूर नीली शिफॉन साड़ी
'चांदनी' से पहले, 'मिस्टर इंडिया' के किरदार ने दर्शकों को साड़ी का एक यादगार पल दिया था. 1987 की इस फ़िल्म में श्रीदेवी ने 'सीमा' का रोल निभाया था और 'काटे नहीं कटते' गाने में कोबाल्ट ब्लू शिफॉन साड़ी पहनी थी, जो बहुत मशहूर हो गई. पहली नज़र में यह एक ही रंग वाला लुक लगता था.
नीली साड़ी और बिंदी
नीली शिफॉन साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज़, एक साधारण नीली बिंदी और गहरे लाल रंग की लिपस्टिक. हल्का फ़ैब्रिक होने के कारण, श्रीदेवी के डांस के साथ शिफॉन साड़ी में एक शानदार मूवमेंट दिखता था, जिससे एक ऐसी विज़ुअल छाप बनी जो आज भी लोगों के ज़हन में है.
'चांदनी' के आने से सब कुछ बदल गया
हालांकि 'मिस्टर इंडिया' ने श्रीदेवी को शिफॉन-साड़ी क्वीन का दर्जा दिया था, लेकिन 1989 में रिलीज़ हुई 'चांदनी' ने इस ट्रेंड को असलियत में बदल दिया. दिवंगत यश चोपड़ा की डायरेक्ट की गई इस फ़िल्म ने श्रीदेवी को एक फ़ैंटेसी रोमांटिक दुनिया की लीडिंग लेडी के तौर पर स्थापित किया.
हल्के-सादे रंगों की साड़ी
उन्होंने ऐसे कपड़े पहने जो 1980 के दशक के भारतीय सिनेमा के चटक रंगों वाले प्रिंट्स की तुलना में ज़्यादा हल्के और सादे थे. YRF के आर्काइव्स बताते हैं कि फ़िल्म की डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी सुंदरता, नफ़ासत और सादगी पर आधारित थी.
बाज़ार में 'चांदनी साड़ियों' का आना
श्रीदेवी की शिफॉन साड़ियां इतनी मशहूर हो गईं कि भारत में उन्हें 'चांदनी साड़ियां' कहा जाने लगा. फ़िल्म का असर बिज़नेस पर भी पड़ा; कुछ दुकानों को उनकी जबरदस्त लोकप्रियता की वजह से 'चांदनी' के नाम से जाना जाने लगा. उन्होंने फ़ैशन की अपनी एक अलग कैटेगरी बनाई, जो आज भी हमारे दिलों-दिमाग में बसी हुई है.
यश चोपड़ा की दीवानी थी महिलाएं
महिलाएं यश चोपड़ा वाली रोमांटिक कहानी की चाहत रखती थीं. श्रीदेवी की शिफॉन साड़ियाँ यश चोपड़ा की फ़िल्मों की खास शैली से गहराई से जुड़ी हुई थीं. पहाड़ों, बर्फ़, फूलों, खेतों और शानदार आसमान के ज़रिए जगहों को एक अलग तरह के रोमांस में बदलने का उनका अपना अंदाज़ था, जो उनकी फ़िल्मों का अहम हिस्सा बन गया.