Sridevi Saree Look: बरसात, बर्फ और श्री देवी! जब बॉलीवुड की चांदनी ने chiffon saree को बनाया था ‘आइकोनिक’

Sridevi Saree Look: कुछ फ़ैशन ट्रेंड्स सिर्फ़ उसी दशक तक सीमित रहते हैं जब वो शुरू हुए थे, जबकि कुछ ट्रेंड्स कभी पुराने नहीं होते. श्रीदेवी की पहनी हुई शिफॉन साड़ियाँ इसी दूसरी कैटेगरी में आती हैं. ‘मिस्टर इंडिया’ में पहनी गई इलेक्ट्रिक ब्लू साड़ी से लेकर ‘चांदनी’ में पहनी गई हल्की सफ़ेद साड़ी तक, एक्ट्रेस ने इस हल्के और मुलायम फ़ैब्रिक को एक नई पहचान दी और इसे बॉलीवुड सिनेमा की सबसे खास पहचानों में से एक बना दिया. आज भी यह स्टाइल उतना ही असरदार है, और यही बात श्रीदेवी के शिफॉन वाले दौर को इतना यादगार बनाती है.