Spotify का धमाकेदार अपडेट: अब रियल-टाइम में जानिए दोस्तों की म्यूज़िक पसंद
Spotify ने एक नया सोशल फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूज़र्स यह देख सकते हैं कि उनके दोस्त रियल टाइम में क्या सुन रहे हैं और लाइव जैम सेशन शुरू कर सकते हैं.
New Social Features in Spotify Messages
Spotify ने अपने इन-ऐप मैसेजिंग में म्यूज़िक शेयरिंग को और भी ज़्यादा सोशल बनाने के लिए दो फीचर्स, लिसनिंग एक्टिविटी और रिक्वेस्ट टू जैम पेश किए हैं.
Listening Activity Shows Real-Time Updates
लिसनिंग एक्टिविटी से यूज़र्स मैसेजिंग सेक्शन में यह देख सकते हैं कि उनके दोस्त और परिवार वाले रियल टाइम में क्या सुन रहे हैं.
Opt-In Privacy Control
यूज़र्स को अपनी लिसनिंग एक्टिविटी शेयर करने के लिए अपनी प्राइवेसी और सोशल सेटिंग्स के ज़रिए ऑप्ट-इन करना होगा और वे इसे कभी भी बंद कर सकते हैं.
Interact With Friends’ Music
जब आप किसी कॉन्टैक्ट की एक्टिविटी देखते हैं तो आप ट्रैक चलाने, उसे अपनी लाइब्रेरी में जोड़ने, मेन्यू खोलने या इमोजी के साथ रिएक्ट करने के लिए उस पर टैप कर सकते हैं.
Request to Jam Feature
रिक्वेस्ट टू जैम फीचर आपको मैसेज के ज़रिए दोस्तों या परिवार के सदस्यों को लाइव शेयर्ड लिसनिंग सेशन में शामिल होने के लिए इनवाइट करने देता है.
Jam Session Mechanics
अगर जैम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो दोस्त होस्ट बन जाता है और दोनों पार्टिसिपेंट एक शेयर्ड क्यू में गाने जोड़ सकते हैं और साथ में म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हैं.
Availability and Requirements
ये फीचर्स Android और iOS पर उन मार्केट में रोल आउट हो रहे हैं जहाँ Spotify मैसेजिंग उपलब्ध है. रिक्वेस्ट टू जैम मुख्य रूप से प्रीमियम मेंबर्स के लिए है.