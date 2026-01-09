Spotify का धमाकेदार अपडेट: अब रियल-टाइम में जानिए दोस्तों की म्यूज़िक पसंद

Jam Session Mechanics

अगर जैम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो दोस्त होस्ट बन जाता है और दोनों पार्टिसिपेंट एक शेयर्ड क्यू में गाने जोड़ सकते हैं और साथ में म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हैं.