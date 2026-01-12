WWE दिग्गज रिक फ्लेयर की पांच शादियों ने दुनिया का खींचा ध्यान, जब अपनी ही ‘ऑन-स्क्रीन मेड’ को बनाया पांचवीं पत्नी
WWE Legend Ric Flair’s Five Marriages Including One to His House Maid: ‘द नेचर बॉय’ के नाम से विश्वभर में मशहूर WWE लीजेंड रिक फ्लेयर ने अपने जीवन में कुल पांच बार शादी कर हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. साथ ही जो उनके चकाचौंध भरे और विवादित जीवन को भी सभी के सामने दर्शाता है. तो वहीं, उनकी सबसे दिलचस्प शादी वेंडी बार्लो से रही, जिन्होंने रेसलिंग रिंग में उनकी नौकरानी का किरदार निभाया.इके अलावा बार-बार शादियां और तलाक होने के बावजूद भी उनकी निजी जिंदगी हमेशा मीडिया और फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रही है.
रिक फ्लेयर की पहली शादी
रिक फ्लेयर की पहली शादी साल 1971 में लेस्ली गुडमैन से हुई थी, जो उनके रेसलिंग करियर के शुरुआती दिनों की साथी थीं और ऐसा कहा जाता है यह रिश्ता 12 साल के बाद साल 1983 में खत्म हो गया था.
एलिजाबेथ हरेल से की दूसरी शादी
तो हीं, लेस्ली से अलग होने के कुछ ही महीनों बाद उन्होंने एलिजाबेथ हरेल से दूसरी शादी की थी जो फ्लेयर की सबसे लंबी शादी 23 सालों तक रही और जिससे उनके दो बच्चे एशले/शार्लोट और रीड हुए.
टिफ़नी वैनडेमार्क की तीसरी शादी
इतना ही नहीं शादी का सिलसिला यहीं नहीं रूका. उन्होंने दूसरी शादी के बाद तीसरी शादी साल 2006 में फिटनेस मॉडल टिफ़नी वैनडेमार्क से की, लेकिन यह रिश्ता वित्तीय विवादों और आपसी तकरार की वजह से केवल दो साल में 2009 में खत्म हो गया था.
जैकी बीम्स की उन्होंने चौथी शादी
चौथी बार उन्होंने जैकी बीम्स के साथ साल 2009 में शादी के सात फेरे लिए, हालांकि घरेलू हिंसा के आरोपों और कानूनी लड़ाइयों के बाद साल 2014 में उन्होंने अगल होने का फैसला लिया.
वेंडी बार्लो की पाँचवीं शादी
उनकी सबसे चर्चित पाँचवीं शादी साल 2018 में वेंडी बार्लो से हुई, जिन्हें दुनिया WCW में उनकी 'फ्रेंच मेड' यानी घरेलू नौकरानी फीफी के किरदार के रूप में जानी जाती थी.
वेंडी बार्लो के साथ कैसा है उनका रिश्ता
वेंडी बार्लो के साथ उनका रिश्ता बेहद ही अनोखा रहा क्योंकि वे दशकों पहले ऑन-स्क्रीन नौकरानी और मालिक की भूमिका में थे, लेकिन असल जीवन में साल 2022 में वे दोनों भी अलग हो गए थे.