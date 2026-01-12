WWE दिग्गज रिक फ्लेयर की पांच शादियों ने दुनिया का खींचा ध्यान, जब अपनी ही ‘ऑन-स्क्रीन मेड’ को बनाया पांचवीं पत्नी

WWE Legend Ric Flair’s Five Marriages Including One to His House Maid: ‘द नेचर बॉय’ के नाम से विश्वभर में मशहूर WWE लीजेंड रिक फ्लेयर ने अपने जीवन में कुल पांच बार शादी कर हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है. साथ ही जो उनके चकाचौंध भरे और विवादित जीवन को भी सभी के सामने दर्शाता है. तो वहीं, उनकी सबसे दिलचस्प शादी वेंडी बार्लो से रही, जिन्होंने रेसलिंग रिंग में उनकी नौकरानी का किरदार निभाया.इके अलावा बार-बार शादियां और तलाक होने के बावजूद भी उनकी निजी जिंदगी हमेशा मीडिया और फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रही है.